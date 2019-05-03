Ребенка на воздушном шаре унесло в КрымуГазета.Ru 02:29

Руководитель пресс-службы крымского управления МЧС России Антон Охрименко заявил, что ребенка едва не унесло в открытое море на воздушном шаре в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, ситуация произошла из-за неудачной посадки воздушного шара.

Ребенка на воздушном шаре унесло в Крыму

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