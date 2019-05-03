Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло в КрымуГазета.Ru 02:29
Руководитель пресс-службы крымского управления МЧС России Антон Охрименко заявил, что ребенка едва не унесло в открытое море на воздушном шаре в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, ситуация произошла из-за неудачной посадки воздушного шара.
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Политика
Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с Дерипаски
Председатель совета директоров холдинга En+ Group лорд Грегори Баркер получил примерно $4-5 млн за переговоры об отмене санкций США против компаний, которые принадлежат миллиардеру Олегу Дерипаске.
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Происшествия
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Герцог Сассекский уедет от беременной Меган Маркл и может пропустить рождение на свет своего первенца.
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Авто
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Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
В США на 75-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в легендарной саге «Звездные войны».
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В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
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Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
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Музыка
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
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Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
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Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо может перейти в «Фенербахче»
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Технологии
Роскомнадзор заблокировал музыкальный сервис Last.fm
Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису Last.fm.
Обновлено вчера в 12:57
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено вчера в 06:33
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Экономика
Больше всего денежных переводов казахстанцы получают из России
За первые три месяца 2019 года из России в Казахстан через системы денежных переводов пришло 36 млрд тенге — на 36,3% больше, чем в январе-марте 2018 года.
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Происшествия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
На северо-востоке Петербурга горит склад
Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено вчера в 17:16
Авто
Бюджетный Hyundai ix35 побил рекорд продаж
Обновленная модель Hyundai ix35 установила рекорд продаж по итогам за первый квартал 2019 года, сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»
Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено вчера в 19:51
Интернет
NetMarketShare: пользователи не спешат переходить на Windows 10
Динамика изменения уровня распространения операционных систем показывает, что несмотря на все усилия Microsoft, пользователи не торопятся переходить на Windows 10.
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Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 17:32
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
В ДНР опровергли заявление ВСУ о захвате территорий Донбасса
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Общество
Парк «Дубки» изменится до неузнаваемости
Обновлено в 04:45
Экономика
Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн
Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2» €44 млн.
Обновлено в 03:33