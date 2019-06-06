Политика
В Крыму украинца осудили за шпионажРИА Новости 07:52
Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ. Подсудимого признали виновным и приговорили к десяти с половиной годам колонии строгого режима.
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Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Обновлено в 09:52
Общество
Четыре россиянки пострадали в давке за бесплатными бургерами
В Тюмени четыре девушки пострадали в давке за бесплатными бургерами от российского рэпера Тимати, сообщает Ura.ru.
Обновлено в 10:13
Политика
Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе
Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Авто
Продажи машин в России в мае продолжили снижаться
Обновлено в 09:38
Происшествия
Пожар в складском комплексе на севере Москвы потушен
Пожар в складском комплексе на севере Москвы потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Арестован фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 11:11
Футбол
Буффон может продолжить карьеру в Италии
Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 08:50
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Политика
Премьер Словакии пригласил Путина на 75-летие Национального восстания
Премьер-министр Словакии Петер Пеллигрини пригласил президента РФ Владимира Путина на празднование 75-летия Словацкого национального восстания.
Обновлено в 10:38
Общество
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Происшествия
СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей
В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Футбол
Мутко предрек вылет «Спартака» в ФНЛ при уходе Федуна
Вице-премьерРФ, бывший глава РФС Виталий Мутко в четверг в общении с журналистами согласился, что может быть предприниматель Леонид Федун, владеющий контрольным пакетом ФК "Спартак", "где-то и неправильно управляет".
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Иванове «Гранта» влетела в дом: погибли четыре человека
На улице Минской легковушка вылетела с дороги, задела пешехода и разбилась об жилой дом. Водитель, пассажиры и пешеход погибли на месте.
Обновлено в 09:09
Футбол
В Париже арестован вице-президент ФИФА
Вице-президент ФИФА, глава африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад арестован в Париже.
Обновлено в 10:06
Культура
Мединский: Российские сериалы по качеству ничем не уступают мировым
Российские сериалы по качеству ничем не уступают мировым.
Обновлено в 10:14
Политика
Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя
Соликамский городской суд приняли решение арестовать до 25 июля депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, задержанного по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
Катя Гордон объяснила пост о «старой и страшной» Собчак
Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".
Обновлено в 07:33
Футбол
Магомед Адиев: «„Анжи“ задолжал зарплату за полгода»
Экс-наставник «Анжи» Магомед Адиев рассказал о долгах махачкалинского клуба по зарплате.
Обновлено в 09:02
Политика
Путин назвал условие отмены Россией санкций против ЕС
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия снимет экономические ограничения, если Европарламент подаст сигнал о желании сотрудничать.
Обновлено в 10:16
Политика
Минприроды обозначило сроки введения запрета на пластиковую посуду
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин поручил просчитать сроки и условия отказа от пластиковой посуды, сообщает РБК.
Обновлено в 10:26
Хоккей
«Авангард» 15 августа проведет товарищеский матч с московским «Динамо»
Хоккеисты омского "Авангарда" в рамках подготовки к новому сезону проведут товарищеский матч с московским "Динамо". сообщается в микроблоге "Авангарда" в Twitter.
Обновлено в 09:43
Авто
ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) впервые представил рейтинг угонозащищенности автомобилей в России: первые строчки заняли Land Rover Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan, сообщил директор департамента развития имущественного страхования физлиц ВСС Андрей Знаменский, представляя итоги исследования.
Обновлено в 10:21
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Россия и Сирия вместе отбомбились по Идлибу
Обновлено в 07:07
Культура
Фильм «Рокетмен» выходит в российский прокат
Лента "Рокетмен" о британском певце и композиторе Элтоне Джоне режиссера Декстера Флетчера выходит в российский прокат в четверг.
Обновлено вчера в 17:04
Экономика
«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян
"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:33