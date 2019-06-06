В Крыму украинца осудили за шпионажРИА Новости 07:52

Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ. Подсудимого признали виновным и приговорили к десяти с половиной годам колонии строгого режима.

В Крыму украинца осудили за шпионаж

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