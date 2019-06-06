Политика
В Крыму украинца осудили за шпионажРИА Новости 07:52
Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ. Подсудимого признали виновным и приговорили к десяти с половиной годам колонии строгого режима.
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Политика
Бабушкин вступил в должность врио губернатора Астраханской области
Назначенный врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин официально вступил в должность.
Обновлено в 06:39
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 06:12
Политика
Путин прокомментировал присутствие российских специалистов в Венесуэле
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ-2019 ответил на вопрос о присутствии российских специалистов в Венесуэле.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Экономика
Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования
В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.
Обновлено в 06:43
Энергетика
Путин назвал цену нефти, которая устроит Россию
У России нет необходимости искусственно увеличивать цену на нефть, сообщил на встрече с представителями иностранной прессы президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Обвиняемый в убийстве Макитова расплакался перед присяжными
Павел Стерлягов, обвиняемый в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, выступил с последним словом, признал убийство.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли
По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
Обновлено в 08:24
Общество
Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск утвердил третье издание книги "Миссал", определяющей порядок проведения мессы, сообщает католическое издание Avvenir.
Обновлено в 07:34
Политика
Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Катя Гордон назвала Собчак «старой и страшной»
Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".
Обновлено в 07:33
Политика
Путин предложил не продлевать договор СНВ-3
Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Общество
Госдума предложила включать аспирантуру и магистратуру в трудовой стаж
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР)выступил с инициативой о включении магистратуры и аспирантуры в рабочий стаж.
Обновлено в 08:49
Авто
GM и Michelin переходят на безвоздушные шины
Необычный дизайн и безвоздушная технология позволяют повысить уровень безопасности и сократить количество используемого для создания шин сырья.
Обновлено в 03:02
Авто
В России рекордно упали продажи автомобилей
В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.
Обновлено в 07:01
Футбол
Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд
На заседании было одобрено расширение количества участников лиги с 16 до 18 команд.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве
На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Политика
В Дании парламентские выборы выиграла оппозиция
Напомним, что парламентские выборы в Дании состоялись в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Марина Александрова после суток в роддоме: «Всем советую, это чудо!»
Актриса сообщила о прибавлении в семье. Марина Александрова сообщила о пополнении в своей семье.
Обновлено в 06:00
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Общество
Роскомнадзор пригрозил блокировкой девяти VPN-сервисов
Остальные девять сервисов могут быть внесены в реестр запрещенной информации в течение месяца.
Обновлено в 08:43
Общество
В Петербурге появится новый перинатальный центр
Обновлено в 09:14
Теннис
17-летняя американка Анисимова вышла в полуфинал Roland Garros
В полуфинале Roland Garros Анисимовой предстоит встретиться с Эшли Барти из Австралии, которая в 1/4 финала взяла верх над американкой Мэдисон Кис.
Обновлено в 08:38