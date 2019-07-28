Политика
В Крыму сообщили о готовности принимать в Симферополе рейсы из УкраиныРБК 02:32
Международный аэропорт Симферополя рассчитан на прием рейсов из любой страны мира, в том числе из Украины, сообщил «РИА Новости» председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
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с чего всё началось
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского были зарегистрированы две петиции: одна о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом, вторая - о возобновлении авиасообщения с Россией.РИА Новости00:36
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Общество
Умерла озвучивавшая Минни-Маус актриса
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 08:46
Общество
Из Тулуна снова эвакуируют жителей из-за угрозы наводнения
Жителей многострадального города Тулун в Иркутской области, который сильно пострадал от паводков, вновь эвакуируют, так как снова есть угроза наводнения.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» нанес поражение команде «Оренбург» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:06
Политика
Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
МИД Украины регулярно выражает протесты в связи с поездкой российских официальных лиц в Крым.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Ленинградской области четыре человека погибли в ДТП
На трассе Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Pajero и Kia Sorento, в результате погибли четыре человека — трое мужчин и женщина.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Экология
Блогер Варламов назвал свердловчан «быдлом, засирающим родину»
Блогер Илья Варламов пришел в ужас после путешествия по заповедным лесам Свердловской области.
Обновлено 26 июля в 19:11
Религия
В День крещения Руси патриарх Кирилл возглавил крестный ход
Обновлено в 05:45
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Политика
Партия Зеленского планирует разделить Украину на префектуры
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», получившая большинство мест в Верховной раде, собирается изменить административное устройство страны и ввести институт префектов.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Стал известен груз уничтоженных в Ливии украинских Ил-76
Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые были уничтожены в результате ракетного обстрела в Ливии, перевозили оружие из ОАЭ.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Галкин поделился нежным фото дочери Лизы с её двоюродным братом
Юморист Максим Галкин, отдыхающий вместе с семьёй в латвийской Юрмале, опубликовал трогательное фото, на котором его пятилетняя дочка Лиза поздравляет двоюродного брата с днём рождения.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке
Во Владивостоке прошел парад в честь Дня Военно-морского флота.
Обновлено в 00:09
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
11 игроков из чемпионата Англии сдали положительные допинг-тесты
Сразу 11 футболистов из клубов Английской Премьер-Лиги за последние три сезона сдали положительные допинг-тесты.
Обновлено в 08:27
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Футбол
Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум
Руководство московского "Спартака" во главе с Леонидом Федуном поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову.
Обновлено в 04:10
Политика
МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном
Россия на заседании совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров, которая состоится в воскресенье, будет настаивать, что сокращение обязательств Ирана оставляет возможность для спасения этой сделки.
Обновлено вчера в 21:35
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Пожар произошел на газопроводе в Коми
На газопроводе в Коми произошел разрыв трубы с последующим возгоранием газа, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:26
Кино
Режиссер «Короля Льва» спрятал одну «настоящую» сцену в фильме
Режиссер ремейка известного мультфильма «Король Лев» Джон Фавро рассказал, что он спрятал в полностью анимационном фильме одну сцену, снятую по – настоящему.
Обновлено вчера в 19:13
Армия и оружие
Израиль отчитался о секретных испытаниях системы ПРО на Аляске
Израиль провел на Аляске серию испытаний противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3» («Стрела»), предназначенного для перехвата баллистических ракет в космосе.
Обновлено в 07:17
Происшествия
ТЦ «Атриум» в Москве проверяют после сообщения о минировании
Неизвестный сообщил о "минировании" бизнес-центра "Манхэттен" и торгового центра "Атриум" в центре Москвы, правоохранители уже проводят проверку помещений, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:24
Футбол
Переход Бэйла в китайский клуб сорвался
Переход полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла в китайский "Цзянсу Сунин" сорвался, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей
Сын продюсера Бари Алибасова скрылся с 20 миллионами рублей, заработанными благодаря ажиотажу вокруг отравления отца.
Обновлено в 04:05
Футбол
«Арсенал» — «Ростов». Команды огласили стартовые составы
28 июля в Туле на стадионе «Арсенал» состоится матч 3-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Ростовом».
Обновлено в 08:34