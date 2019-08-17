Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракетуLenta.ru вчера в 22:09
Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ». Инцидент произошел на аэродроме в Саках 1 октября 2017 года.
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с чего всё началось
В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток,— в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».Коммерсантъвчера в 18:22
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Авто
В России появился новый способ «подставы» водителей
В интернете набирает популярность видеоролик, где автомобилиста провоцирует на обгон машина, оборудованная комплексом фиксации нарушений.
Обновлено вчера в 07:17
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу
Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
В крепости Керчи обнаружено и уничтожено 1700 авиабомб времен войны
По данным ведомства, специалистами центра «Лидер» МЧС России в ходе работ по разминированию крепости Керчь был обнаружен склад времен Великой Отечественной войны, на котором было обнаружено 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 кг, и одна фугасная авиабомба весом в 100 кг.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
На Украине задержали сбежавшего при экстрадиции израильтянина
15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ.
Обновлено в 03:21
Общество
Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%
Рост продаж письменных принадлежностей на 300% отмечает и онлайн-ретейлер Ozon.
Обновлено в 02:00
Наука
Ученые изучили молекулярные механизмы старения
Обновлено вчера в 05:08
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Обновлено в 03:01
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено вчера в 09:13
Космос
Китай запустил первую коммерческую ракету-носитель Jielong-1
Первая китайская ракета-носитель для коммерческого использования Jielong-1 вывела на орбиту три спутника.
Обновлено в 02:01
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено 15 августа в 05:16
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено вчера в 05:44
Финансы
РФ сократила вложения в госдолг США
Напомним, что в течение всего минувшего года РФ значительно сокращала свои вложение в бумаги США и выбыла из списка 33 крупнейших держателей американского госдолга.
Обновлено вчера в 03:17
Транспорт
«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве
ГУП «Мосгортранс» в Twitter объяснило подачу иска на 1,2 млн руб. к организаторам в Москве несогласованных акций, связанных с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:14
Технологии
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки в магазинах лицом
Россияне смогут расплачиваться за покупки с помощью биометрии — по отпечатку пальца и по лицу.
Обновлено вчера в 02:00
Путешествия
Эксперт рассказал, что мешает распространению all inclusive в России
Активному распространению системы обслуживания all inclusive на курортах южных регионов России мешает то, что они изначально не были рассчитаны на прием массовых туристических потоков из разных стран, и не могут рассчитывать на продолжительный пляжный сезон, в отличие от турецкой Антальи, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
Обновлено вчера в 20:20
Футбол
СМИ: Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заблокировал переход аргентинского защитника Эммануэля Мамманы в итальянский «Сассуоло».
Обновлено в 02:48
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Обновлено в 02:35
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено 14 августа в 05:11
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Политика
Глава МИД Польши считает, что войска США помогут в сдерживании России
«Россия, если увидит присутствие международных войск в Польше, дважды подумает об использовании военных средств», — добавил Чапутович.
Обновлено вчера в 23:07