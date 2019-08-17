Армия и оружие

В Крыму случайно запустили управляемую ракетуLenta.ru вчера в 22:09

Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ». Инцидент произошел на аэродроме в Саках 1 октября 2017 года.
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с чего всё началось

В Крыму авиационную ракету «воздух—поверхность» применили в ангаре

В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток,— в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».
Коммерсантъвчера в 18:22

Подробнее о событии

Минобороны пытается взыскать более 45 миллионов рублей с двух военнослужащих за случайный запуск ракеты

Эхо Москвы03:30

В Крыму военнослужащие случайно запустили управляемую ракету

URA.Ruвчера в 21:46

В Крыму авиационную ракету «воздух—поверхность» применили в ангаре

Коммерсантъвчера в 18:22

В Крыму случайно запустили управляемую ракету

Lenta.ruвчера в 22:09

«Ъ»: в Крыму военные случайно запустили управляемую ракету

Газета.Ruвчера в 21:20

СМИ узнали о случайно запущенной в ангаре в Крыму ракете

РБКвчера в 20:47

Минобороны подало иск на военнослужащих за случайный запуск ракеты

Интерфакс00:41
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:36, Ашберн
Авто

В России появился новый способ «подставы» водителей

В интернете набирает популярность видеоролик, где автомобилиста провоцирует на обгон машина, оборудованная комплексом фиксации нарушений.
Обновлено вчера в 07:17
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу

Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.
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Общество

В крепости Керчи обнаружено и уничтожено 1700 авиабомб времен войны

По данным ведомства, специалистами центра «Лидер» МЧС России в ходе работ по разминированию крепости Керчь был обнаружен склад времен Великой Отечественной войны, на котором было обнаружено 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 кг, и одна фугасная авиабомба весом в 100 кг.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину

После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

На Украине задержали сбежавшего при экстрадиции израильтянина

15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ.
Обновлено в 03:21
Общество

Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%

Рост продаж письменных принадлежностей на 300% отмечает и онлайн-ретейлер Ozon.
Обновлено в 02:00
Наука

Ученые изучили молекулярные механизмы старения

Обновлено вчера в 05:08
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Общество

Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации

Обновлено вчера в 16:57
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Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

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Футбол

«Барселона» потерпела поражение в первом матче Примеры от «Атлетика»

Обновлено в 03:04
Экономика

«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП

«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено вчера в 09:13
Космос

Китай запустил первую коммерческую ракету-носитель Jielong-1

Первая китайская ракета-носитель для коммерческого использования Jielong-1 вывела на орбиту три спутника.
Обновлено в 02:01
Политика

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Космос

Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

Обновлено 15 августа в 05:16
Кино

Умер голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации

Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено вчера в 05:44
Финансы

РФ сократила вложения в госдолг США

Напомним, что в течение всего минувшего года РФ значительно сокращала свои вложение в бумаги США и выбыла из списка 33 крупнейших держателей американского госдолга.
Обновлено вчера в 03:17
Транспорт

«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве

ГУП «Мосгортранс» в Twitter объяснило подачу иска на 1,2 млн руб. к организаторам в Москве несогласованных акций, связанных с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
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Технологии

Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки в магазинах лицом

Россияне смогут расплачиваться за покупки с помощью биометрии — по отпечатку пальца и по лицу.
Обновлено вчера в 02:00
Путешествия

Эксперт рассказал, что мешает распространению all inclusive в России

Активному распространению системы обслуживания all inclusive на курортах южных регионов России мешает то, что они изначально не были рассчитаны на прием массовых туристических потоков из разных стран, и не могут рассчитывать на продолжительный пляжный сезон, в отличие от турецкой Антальи, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
Обновлено вчера в 20:20
Футбол

СМИ: Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заблокировал переход аргентинского защитника Эммануэля Мамманы в итальянский «Сассуоло».
Обновлено в 02:48
Происшествия

При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек

Обновлено в 02:35
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Политика

Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
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Политика

В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
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Обновлено 15 августа в 18:00
Политика

Глава МИД Польши считает, что войска США помогут в сдерживании России

«Россия, если увидит присутствие международных войск в Польше, дважды подумает об использовании военных средств», — добавил Чапутович.
Обновлено вчера в 23:07
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