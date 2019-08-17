Армия и оружие

В Крыму случайно запустили управляемую ракетуLenta.ru вчера в 22:09

Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ». Инцидент произошел на аэродроме в Саках 1 октября 2017 года.
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с чего всё началось

В Крыму авиационную ракету «воздух—поверхность» применили в ангаре

В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток,— в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».
Коммерсантъвчера в 18:22

Подробнее о событии

В Крыму военнослужащие случайно запустили управляемую ракету

URA.Ruвчера в 21:46

Минобороны подало иск на военнослужащих за случайный запуск ракеты

Интерфакс00:41

СМИ узнали о случайно запущенной в ангаре в Крыму ракете

РБКвчера в 20:47

Военные в Крыму случайно запустили управляемую ракету

Эхо Москвывчера в 22:05

«Ъ»: в Крыму военные случайно запустили управляемую ракету

Газета.Ruвчера в 21:20

В Крыму случайно запустили управляемую ракету

Lenta.ruвчера в 22:09

В Крыму авиационную ракету «воздух—поверхность» применили в ангаре

Коммерсантъвчера в 18:22
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Космос

Virgin Galactic представила новый космопорт

Обновлено 15 августа в 14:00
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Обновлено вчера в 13:44
Происшествия

В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле

Обновлено вчера в 23:58
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль

В киевском аэропорту Борисполь гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено вчера в 07:53
Политика

В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Авто

В России отзывают 21 автомобиль Mercedes-Benz

Бесплатному ремонту в сервисных центрах АО «Мерседес-Бенц Рус» подлежит 21 автомобиль Marco Polo, выпущенный с января 2017-го по июнь 2018 года.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину

После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

Десятки людей пострадали при посадке самолета в Жуковском

Самолет «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа и совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский через вскоре после взлета.
Обновлено 15 августа в 06:01
Теннис

Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграли в ¼ финала турнира в Цинциннати (США).
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Шоу-бизнес

Ксения Собчак заинтриговала фанатов необычным снимком на яхте

Ксения продолжает публиковать снимки, сделанные на яхте, рассекающей водные просторы.
Обновлено вчера в 21:29
Энергетика

«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»

Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила

Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Кино

«Странники терпенья» Аленикова вошли в лонг-лист «Золотого глобуса»

Фильм «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус».
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Обновлено вчера в 09:20
Армия и оружие

Символика VMU-1 «Сторожевые псы» ВМС США - стилизация «женщины с косой»

В лапах, которые изображены как части оголённого скелета, «сторожевой пёс» держит стилизованное изображение косы.
Обновлено в 01:04
Энергетика

Пекин решил пока не покупать нефть у Венесуэлы

Временно отказаться от импорта нефти из Венесуэлы решила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол

Вся борьба в Москве: прогнозы и расписание трансляций всех матчей шестого тура чемпионата России по футболу

Грядет шестой тур чемпионата России, который выделяется небывалым числом принципиальных схваток, и среди них особняком стоят два московских дерби.
Обновлено вчера в 04:04
Общество

Гонконгские учителя вышли на демонстрацию в центре города

Обновлено в 00:28
Футбол

Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»

Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
Обновлено вчера в 22:05
Шоу-бизнес

Худенькая Полина Гагарина опубликовала фото в купальнике

Полина Гагарина опубликовала фото в купальнике в своем Instagram-микроблоге. Увидев его поклонники забеспокоились об излишней худобе кумира.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Политика

Суд на Украине при оглашении решения по аресту замминистра допустил ошибку в его отчестве

Деснянский районный суд Чернигова, оглашая постановление о заключении под стражу сроком на два месяца заместителя министра Украины по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Николаевича Грымчака, допустил ошибку в отчестве замминистра.
Обновлено вчера в 17:12
Футбол

Капитан «Туна» признался, кто в «Спартаке» впечатлил его больше всего

Капитан «Туна» Деннис Хедигер рассказал, что больше всего в составе московского «Спартака» его впечатлил нападающий Эсекьель Понсе.
Обновлено вчера в 23:21
Баскетбол

Прохоров продал контрольный пакет акций клуба НБА «Бруклин Нетс»

Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

Командир аварийно севшего А321 извинился перед пассажирами

Обновлено вчера в 04:20
Космос

Все живое исчезнет: названа точная дата конца света

Известный ученый, советник главы Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов назвал дату конца света.
Обновлено в 00:43
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