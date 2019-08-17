В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток,— в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».

с чего всё началось

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