Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракетуLenta.ru 22:09
Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ». Инцидент произошел на аэродроме в Саках 1 октября 2017 года.
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с чего всё началось
В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток,— в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».Коммерсантъ18:22
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Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено в 21:31
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Стрелок, напавший на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах
Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, арестованный после нападения на мечеть в норвежской столице Осло, признался в совершении преступления и рассказал полиции о своих мотивах, передает телеканал NRK.
Обновлено в 20:18
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в регионах России
Назван размер справедливой зарплаты в каждом российском регионе. Во всех из них, кроме одного, эта оценка превышает фактическую зарплату.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
На Украине внезапно прекратилась разработка вооружений
Минобороны Украины прекратило финансирование программ выпуска БТР-4 и модернизации одного из основных боевых танков.
Обновлено в 06:33
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле
Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.
Обновлено в 22:29
Политика
Песков сообщил о встрече Путина с и.о. главы Курганской области
Обновлено вчера в 07:26
Политика
ЦИК Украины объявил последнего победителя на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины огласила победителя в 210-м избирательном округе (Черниговская область) и завершила подведение итогов голосования на внеочередных выборах в Раду.
Обновлено в 15:45
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.
Обновлено в 21:50
Здоровье
Заболевшая раком женщина назвала первый симптом своей болезни
Результаты биопсии свидетельствовали о том, что у Трейси Френч начал развиваться плоскоклеточный рак кожи.
Обновлено в 22:13
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родину
Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.
Обновлено в 18:33
Происшествия
Власти утверждают, что свалка рядом с «Жуковским» не привлекает птиц
Напомним, самолет А321 вылетел в четверг утром из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, но из-за попадания птиц в двигатели совершил вынужденную посадку на кукурузном поле.
Обновлено в 03:32
Общество
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено в 18:39
Космос
Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»
Обновлено в 20:02
Общество
Режим ЧС ввели в еще двух районах Приморья из-за тайфуна «Кроса»
Режим ЧС по подтоплениям действует в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Октябрьском, Пограничном районах и в городских округах - Уссурийском и Лесозаводском.
Обновлено в 22:29
Политика
Отвергнутые ранее данные о крушении MH17 снова предложили Нидерландам
Немецкий частный детектив Йозеф Реш, который уже проводил собственное расследование катастрофы малазийского рейса МН17 по частному заказу, снова обратился к представителям голландской прокуратуры.
Обновлено в 09:50
Общество
Строители Белорусской АЭС из РФ устроили протест из-за невыплаты зарплат
Около полусотни рабочих из России, строивших Белорусскую АЭС, вышли на главную площадь города Островец в Гродненской области республики.
Обновлено в 13:37
Общество
Тайфун «Кроса» частично обесточил девять поселений на Сахалине
Тайфун «Кроса» частично оставил без электричества девять населённых пунктов Сахалина, в которых живут более 7 тыс. человек.
Обновлено в 21:16
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13
Политика
Госдеп остался недоволен налоговой политикой Украины
Согласно представленной информации, Украина попала в список стран, чья налоговая политика в прошлом году не отвечала требованиям прозрачности.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие
«В России дешевле»: индийский производитель Су-30МКИ может закрыться
У России дешевле Высокопоставленный чиновник ВВС заявил, что его ведомство может законтрактовать только 18 истребителей для компенсации Су-30МКИ, потерянных в авариях за последние два десятилетия.
Обновлено вчера в 17:22
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 08:49
Экономика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян
Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38