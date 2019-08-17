Армия и оружие

В Крыму случайно запустили управляемую ракетуLenta.ru 22:09

Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ». Инцидент произошел на аэродроме в Саках 1 октября 2017 года.
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с чего всё началось

В Крыму авиационную ракету «воздух—поверхность» применили в ангаре

В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток,— в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».
Коммерсантъ18:22

Подробнее о событии

В Крыму военнослужащие случайно запустили управляемую ракету

URA.Ru21:46

В Крыму случайно запустили управляемую ракету

Lenta.ru22:09

В Крыму авиационную ракету «воздух—поверхность» применили в ангаре

Коммерсантъ18:22

Минобороны требует выдать компенсацию за случайно запущенную ракету

News.ru21:53

«Ъ»: в Крыму военные случайно запустили управляемую ракету

Газета.Ru21:20

СМИ узнали о случайно запущенной в ангаре в Крыму ракете

РБК20:47

Военные в Крыму случайно запустили управляемую ракету

Эхо Москвы22:05
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:57, Ашберн
Политика

В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено в 21:31
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Стрелок, напавший на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах

Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, арестованный после нападения на мечеть в норвежской столице Осло, признался в совершении преступления и рассказал полиции о своих мотивах, передает телеканал NRK.
Обновлено в 20:18
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в регионах России

Назван размер справедливой зарплаты в каждом российском регионе. Во всех из них, кроме одного, эта оценка превышает фактическую зарплату.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

На Украине внезапно прекратилась разработка вооружений

Минобороны Украины прекратило финансирование программ выпуска БТР-4 и модернизации одного из основных боевых танков.
Обновлено в 06:33
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ

Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле

Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.
Обновлено в 22:29
Политика

Песков сообщил о встрече Путина с и.о. главы Курганской области

Обновлено вчера в 07:26
Политика

ЦИК Украины объявил последнего победителя на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины огласила победителя в 210-м избирательном округе (Черниговская область) и завершила подведение итогов голосования на внеочередных выборах в Раду.
Обновлено в 15:45
Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.
Обновлено в 21:50
Здоровье

Заболевшая раком женщина назвала первый симптом своей болезни

Результаты биопсии свидетельствовали о том, что у Трейси Френч начал развиваться плоскоклеточный рак кожи.
Обновлено в 22:13
Общество

Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи

Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родину

Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.
Обновлено в 18:33
Происшествия

Власти утверждают, что свалка рядом с «Жуковским» не привлекает птиц

Напомним, самолет А321 вылетел в четверг утром из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, но из-за попадания птиц в двигатели совершил вынужденную посадку на кукурузном поле.
Обновлено в 03:32
Общество

Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей

Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено в 18:39
Космос

Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»

Обновлено в 20:02
Общество

Режим ЧС ввели в еще двух районах Приморья из-за тайфуна «Кроса»

Режим ЧС по подтоплениям действует в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Октябрьском, Пограничном районах и в городских округах - Уссурийском и Лесозаводском.
Обновлено в 22:29
Политика

Отвергнутые ранее данные о крушении MH17 снова предложили Нидерландам

Немецкий частный детектив Йозеф Реш, который уже проводил собственное расследование катастрофы малазийского рейса МН17 по частному заказу, снова обратился к представителям голландской прокуратуры.
Обновлено в 09:50
Общество

Строители Белорусской АЭС из РФ устроили протест из-за невыплаты зарплат

Около полусотни рабочих из России, строивших Белорусскую АЭС, вышли на главную площадь города Островец в Гродненской области республики.
Обновлено в 13:37
Общество

Тайфун «Кроса» частично обесточил девять поселений на Сахалине

Тайфун «Кроса» частично оставил без электричества девять населённых пунктов Сахалина, в которых живут более 7 тыс. человек.
Обновлено в 21:16
Кино

На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»

Обновлено в 06:54
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Обновлено в 13:44
Экономика

«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП

«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13
Политика

Госдеп остался недоволен налоговой политикой Украины

Согласно представленной информации, Украина попала в список стран, чья налоговая политика в прошлом году не отвечала требованиям прозрачности.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие

«В России дешевле»: индийский производитель Су-30МКИ может закрыться

У России дешевле Высокопоставленный чиновник ВВС заявил, что его ведомство может законтрактовать только 18 истребителей для компенсации Су-30МКИ, потерянных в авариях за последние два десятилетия.
Обновлено вчера в 17:22
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 08:49
Экономика

Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян

Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Баскетбол

Прохоров продал контрольный пакет акций клуба НБА «Бруклин Нетс»

Обновлено в 12:51
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