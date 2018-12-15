На южном берегу Крыма, в районе Ялты самосвал, двигавшийся по горной дороге, упал с обрыва. При падении грузовая машина опрокинулась на территорию аквапарка, расположенной внизу гостиницы "Ялта Интурист". Об этом "РГ" сообщила сотрудник управления МВД РФ Ольга Богославская.

В Крыму сорвавшийся с обрыва самосвал упал в аквапарк

Происшествия Происшествия Полиция применила слезоточивый газ для разгона митингующих в Париже

Происшествия Происшествия В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисти рук В Московской области на автотрассе А-108 взорвалась коробка с неизвестным устройством, мужчине оторвало кисти рук и травмировало лицо, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия Происшествия В Красноярском крае при аварии с автобусом погибли четыре человека В результате столкновения пассажирского автобуса и фуры на 40 км трассы Ачинск - Троицкое в Красноярском крае погибли четыре человека, еще семеро находятся в больнице.

Происшествия Происшествия В Москве задержали напавшего с ножом на полицейского мужчину Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, напавшего с ножом на стража правопорядка в пятницу вечером, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Происшествия Происшествия Хулиганы погасили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Происшествия Происшествия Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у водителей Петербургские мошенники нашли новый способ вымогательства денег с водителей — они подкладывают под дворники на лобовом стекле «квитанцию» за якобы нарушение ПДД.

Происшествия Происшествия В Индии пассажирский самолет экстренно сел из-за угрозы взрыва

Происшествия Происшествия В украинском Фастове, где обрушился дом, завершили спасательные работы Поисково-спасательные работы и разборка разрушенных строительных конструкций в Фастове Киевской области, где произошел взрыв в жилом доме, завершены, сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Происшествия Происшествия В ДТП в Якутии пострадали 12 человек Двенадцать человек пострадали при столкновении двух машин на автодороге "Вилюй" в Республике Саха (Якутия).

Происшествия Происшествия В Приамурье в ДТП с автомобилем полиции пострадали шесть человек Травмы получили шесть человек, в том числе два сотрудника полиции. У виновника аварии зафиксировали признаки алкогольного опьянения.

Происшествия Происшествия В Лиссабоне 28 человек пострадали при сходе трамвая с рельсов В пятницу, 14 декабря, в столице Португалии Лиссабоне не менее 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов.

Происшествия Происшествия Жертвами инцидента с грузовиком в Непале стали 18 человек По меньшей мере 18 человек погибли после того, как в пятницу небольшой грузовик упал с обрыва в центральной части Непала.

Происшествия Происшествия СК объявил в розыск гендиректора московского хлебозавода «Черкизово» Гендиректора московского хлебозавода «Черкизово» объявили в розыск из-за возбужденного против него уголовного дела о невыплате зарплаты рабочим предприятия.