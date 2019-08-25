Общество
В Крыму размер господдержки виноградарям увеличился в восемь разЮжный Федеральный вчера в 23:46
Сумма государственной поддержки виноградарских предприятий, расположенных в Крыму, увеличилась в восемь раз с момента воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Об этом говорится в заявлении министерства сельского хозяйства Республики.
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За 5 лет крымские виноградарские предприятия получили 1,2 млрд руб. субсидий
Rambler News Serviceвчера в 06:41
Объёмы господдержки виноградарям Крыма увеличились за 5 лет в восемь раз
Ореанда-Новостивчера в 05:40
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Украину не признало ни одно государство в мире, когда она объявила о независимости, однако ситуация изменилась после референдума в 1991 году, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.
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Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta
Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.
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Космос
«Союз МС-13» отчалил от МКС для перестыковки
Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с экипажем отчалил от Международной космической станции (МКС) для перестыковки на другой модуль, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:41
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Божена Рынска ждет ребенка от покончившего с собой Малашенко
Вдова добавила, что на оплату второй части гонорара для суррогатной матери ей, скорее всего, придется собирать деньги в Facebook, поскольку большая часть ее средств ушла на адвокатов.
Обновлено вчера в 23:13
Гаджеты
Redmi назвала новый ноутбук RedmiBook 14 Enhanced Edition
Баннер подтверждает, что эта модель получила название RedmiBook 14 Enhanced Edition.
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Теннис
Андерсон и Раонич снялись с US Open
33-летний Андерсон, игравший в финале US Open-2017, снялся с соревнований из-за травмы колена.
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Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути
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Обновлено 24 августа в 03:51
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Меланья поцеловала Трюдо в ответ на поцелуй Трампа с женой Макрона
Пока президент США обменивался поцелуями с женой французского лидера Эммануэля Макрона, Меланья Трамп обратилась к стоящему справа от нее премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
В Германии призвали улучшить отношения с Россией
Премьер-министры четырех федеральных земель Германии призвали Берлин к улучшению отношений с Москвой, пишет газета Welt.
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о планах Турции в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на воскресном митинге в провинции Трабзон заявил, что попытки формирования у южных границ Турции зоны, подконтрольной террористам провалились благодаря усилиям официальной Анкары.
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Полицейские в Гонконге впервые применили водометы для разгона акции протеста, которая продолжается с июня.
Обновлено вчера в 08:43
Финансы
Токийская биржа открылась сильным падением
Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
В Японии запустят проект «Владивосток +»
В Японии планируют запустить проект, где жителям расскажут о главных достопримечательностях Приморья.
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В Благовещенске из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпал полуторагодовалый ребенок.
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Здоровье
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Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
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Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
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Здоровье
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Профессор Джон Термини заметил, что с ростом числа больных диабетом людей будет расти и количество выявляемых раковых заболеваний.
Обновлено вчера в 22:21
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«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:15