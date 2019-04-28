Политика

В Крыму рассказали об ожиданиях от ЗеленскогоГазета.Ru 00:26

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, какие у полуострова ожидания от победителя украинских выборов Владимира Зеленского, передает РИА "Новости". Он пояснил, что Зеленский должен признать Крым частью России и не повторять ошибок своих предшественников.
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Ефим Фикс
Зеленского мы тоже приглашаем, пусть сам убедится в том, что произошло и происходит в Крыму. Мы настроены на то, чтобы на Украине политически признали Крым частью России. Юридически Крым давно уже неотъемлемая часть России.
— Ефим Фикс, украинский политикФАН 02:23

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Украинский и российский политик. Заместитель Председателя Государственного совета Республики Крым с 5 октября 2016 года. В 1996-2010 годах секретарь Крымского республиканского комитета СДПУ, с 2004 года заместитель председателя СДПУ.
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