В Крыму рассказали об ожиданиях от ЗеленскогоГазета.Ru 00:26

Зеленского мы тоже приглашаем, пусть сам убедится в том, что произошло и происходит в Крыму. Мы настроены на то, чтобы на Украине политически признали Крым частью России. Юридически Крым давно уже неотъемлемая часть России.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, какие у полуострова ожидания от победителя украинских выборов Владимира Зеленского, передает РИА "Новости". Он пояснил, что Зеленский должен признать Крым частью России и не повторять ошибок своих предшественников.

В Крыму рассказали об ожиданиях от Зеленского

Происшествия На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.

Музыка Дочь Алсу стала победителем шестого сезона проекта «Голос. Дети» Десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы выиграла в финале шестого сезона музыкального проекта.

Происшествия В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.

Политика В Германии предложили новую стратегию по Донбассу Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.

Наука Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.

Происшествия Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины» Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.

Шоу-бизнес Певица МакSим потеряла память после ДТП Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.

Происшествия В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.

Происшествия Группа россиян застряла в аэропорту Гуанчжоу на пути в Москву Группа российских граждан, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, в воскресенье застряла в международном аэропорту города Гуанчжоу южной провинции Гуандун, сообщил РИА Новости атташе генконсульства Григорий Колышкин.

Политика Число умерших во время выборов в Индонезии членов УИК превысило 270 Во время всеобщих выборов, прошедших в Индонезии 17 апреля, и в последующие 10 дней умерли 272 члена участковых избирательных комиссий.

Политика В Киеве назвали условия для политического блока по Донбассу Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала основные условия по выполнению Киевом политического блока по Донбассу.

Политика Туры по Украине артистов из России допустили в штабе Зеленского Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков допустил возможность изменения ситуации с гастролями по стране российских артистов, попавших под запрет.

Религия Путин поздравил россиян с Пасхой Владимир Путин поздравил с Пасхой всех христиан, отмечающих Светлое Христово Воскресение, передает пресс-служба главы государства.

Происшествия В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар на площади 824 кв. м на территории промышленной зоны.

Здоровье Число погибших из-за вируса Эболы в ДРК с лета превысило 900 человек Свыше 900 человек погибло с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает министерство здравоохранения страны.

Недвижимость Съемные квартиры выросли в цене Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.

Происшествия В Калифорнии преступник устроил стрельбу в синагоге Один человек погиб, трое получили ранения во время вооруженного нападения на синагогу в Сан-Диего в Калифорнии, передает "ТВ Центр".

Шоу-бизнес Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака Сергей Лазарев объяснил, почему не снял 5-летнего сына в клипе на конкурсную песню «Евровидения — 2019»