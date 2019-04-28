В Крыму рассказали об ожиданиях от ЗеленскогоГазета.Ru 00:26

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Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, какие у полуострова ожидания от победителя украинских выборов Владимира Зеленского, передает РИА "Новости". Он пояснил, что Зеленский должен признать Крым частью России и не повторять ошибок своих предшественников.

В Крыму рассказали об ожиданиях от Зеленского

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