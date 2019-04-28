Политика
В Крыму рассказали об ожиданиях от ЗеленскогоГазета.Ru 00:26
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, какие у полуострова ожидания от победителя украинских выборов Владимира Зеленского, передает РИА "Новости". Он пояснил, что Зеленский должен признать Крым частью России и не повторять ошибок своих предшественников.
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Зеленского мы тоже приглашаем, пусть сам убедится в том, что произошло и происходит в Крыму. Мы настроены на то, чтобы на Украине политически признали Крым частью России. Юридически Крым давно уже неотъемлемая часть России.
— Ефим Фикс, украинский политикФАН 02:23
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