Политика
В Крыму рассказали об оставшихся на полуострове украинских МиГ-29RuNews24.ru 03:12
Самолеты безвозвратно потеряны в качестве боевых единиц, передает РИА Новости. «Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года», — заявил Белик. Он отметил, что за пять лет самолеты пришли в полную негодность.
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