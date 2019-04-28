В Крыму рассказали о планах на президентство ЗеленскогоРоссийский Диалог 08:33

Зеленского мы тоже приглашаем, пусть сам убедится в том, что произошло и происходит в Крыму. Мы настроены на то, чтобы на Украине политически признали Крым частью России. Юридически Крым давно уже неотъемлемая часть России. Больше нам ничего не надо, а остальное у нас выстроится.

Политические силы Крымского полуострова надеются, что Зеленскому удастся переменить отношение к России. Первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс считает, что следующий после Петра Порошенко президент Украины должен политически признать Крым частью России.

В Крыму рассказали о планах на президентство Зеленского

Политика Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь По предварительной информации, мужчина умер в больнице из-за внутреннего кровоизлияния. Бывшему главе региона было 64 года.

Футбол «Жирона» обыграла «Севилью» Промеса и покинула зону вылета «Жирона» набрала 37 очков и поднялась из зоны вылета на 17-е место. «Севилья» идет на пятом месте, набрав 55 очков.

Религия Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.

Автоспорт Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.

Шоу-бизнес Ирину Цывину похоронили под фамилией Александра Благонравова Отечественную актрису Ирину Цывину похоронили под фамилией ее последнего супруга Александра Благонравова.

Культура Итоги «Голоса» считала петербургская компания Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.

Шоу-бизнес Лена Летучая в мятой распашонке подверглась критике верующих Лена Летучая в мятой распашонке подверглась критике верующих Телеведущую едва не распяли за снимок, на котором она позирует на фоне храма.

Политика В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.

Экономика Саудовская Аравия выкупит буровой бизнес Schlumberger Сделка обойдётся нефтесервисная компании в $415 млн. Taqa станет обладательницей бурового бизнеса в Кувейте, Пакистане, Иране и Омане.

Шоу-бизнес Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.

Политика Записанное в 2011 году шоу «Магия с Владимиром Зеленским» покажет НТВ Отмечается, что шоу "Магия" с Зеленским было записано в 2011 году, однако в эфире оно появится в 2019 году.

Космос Всё как дома. Как мы сможем выжить на соседних планетах Кстати, последнее тоже уже продумано: решили разместить в космосе специальный отражатель, который заслонит Венере Солнце и создаст тень.

Культура Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе» Ранее сообщалось, что Алсу и ее дочь затравили в соцсетях после победы на "Голосе". "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию финала телешоу.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.

Политика СНБО Украины поддержал предложение ликвидировать «Укроборонпром» Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать госконцерн «Укроборонпром».

Энергетика Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.

Здоровье Названы реально работающие и фиктивные добавки для похудения Эксперты из Великобритании представили вниманию как реально работающие добавки для похудения, так и фиктивные.

Политика Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.

Общество Рабочая неделя в Петербурге начнется с похолодания В Петербурге ожидается похолодания в начале следующей неделе.

Наука Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.