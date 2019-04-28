Политика
В Крыму рассказали о планах на президентство ЗеленскогоРоссийский Диалог 08:33
Политические силы Крымского полуострова надеются, что Зеленскому удастся переменить отношение к России. Первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс считает, что следующий после Петра Порошенко президент Украины должен политически признать Крым частью России.
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Зеленского мы тоже приглашаем, пусть сам убедится в том, что произошло и происходит в Крыму. Мы настроены на то, чтобы на Украине политически признали Крым частью России. Юридически Крым давно уже неотъемлемая часть России. Больше нам ничего не надо, а остальное у нас выстроится.
— Ефим Фикс, украинский политикГазета.Ru 08:00
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