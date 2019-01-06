Армия и оружие

В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал»
RT на русском
05:08

«В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота провёл плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развёртывании с марша», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Черноморского флота.
RT на русском05:08

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В Крыму провели военные учения с комплектом «Бал»

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Расчеты ракетного комплекса «Бал» отработали нанесение ударов по морским целям в Крыму

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В Крыму прошли учения с противокорабельным ракетным комплексом «Бал»

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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
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Армия и оружие

В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал»

«В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота провёл плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развёртывании с марша», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Черноморского флота.
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