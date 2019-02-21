В Крыму прокомментировали учения НАТО в Черном мореМосковский Комсомолец 00:42

Ранее объединенное морское командование альянса сообщило, что его корабли в составе второй постоянной противоминной группы (SNMCMG2) находятся в Черном море, где примут участие в учениях.

с чего всё началось

Председатель комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что кораблям НАТО нужно держаться подальше от берегов полуострова.

В Крыму прокомментировали учения НАТО в Черном море

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