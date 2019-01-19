Политика

В Крыму оценили предложение Германии по Керченскому проливуГазета.Ru 03:06

Предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину отправить в район Керченского пролива европейских экспертов подтвердит открытость пролива для прохождения судов, пояснили власти Крыма.
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В Крыму ответили на предложение Берлина по Керченскому проливу

О предложении Меркель направить в Керченский пролив наблюдателей из Германии и Франции рассказал накануне глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, с этой идеей канцлер ФРГ обратилась к Путину во время саммита G20 в Буэнос-Айресе, на что российский лидер ответил согласием.
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