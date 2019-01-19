Политика

В Крыму прокомментировали предложение ФРГ по Керченскому проливуRT на русском 06:06

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT сообщение о том, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила президенту России Владимиру Путину отправить в район Керченского пролива европейских экспертов для мониторинга ситуации.
Читать в источнике
с чего всё началось

В Крыму ответили на предложение Берлина по Керченскому проливу

О предложении Меркель направить в Керченский пролив наблюдателей из Германии и Франции рассказал накануне глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, с этой идеей канцлер ФРГ обратилась к Путину во время саммита G20 в Буэнос-Айресе, на что российский лидер ответил согласием.
РИА Новости00:17

Подробнее о событии

В Крыму назвали предложение Берлина по Керченскому проливу разумным

Известия05:49

В Госдуме оценили предложение ФРГ по Керченскому проливу

RT на русском06:20

В Крыму назвали разумным предложение Меркель посетить Керченский пролив

Krym.News02:32

«Крыму скрывать нечего» — немецкие и французские эксперты посетят Керченский пролив

Вести.Ru02:34

В Крыму оценили предложение Германии по Керченскому проливу

Газета.Ru03:06

В Крыму ответили на предложение Берлина по Керченскому проливу

РИА Новости00:17

«Скрывать нечего»: в Крыму готовы к визиту специалистов из Германии и Франции

Московский Комсомолец05:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 07:52, Ашберн
Происшествия

Летевший из Москвы в Дубай самолет экстренно сел в Волгограде

Обновлено в 07:00
Авто

Названы ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве за 2018 год

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено в 01:39
Политика

Путин на Крещение окунулся в прорубь

Президент России Владимир Путин в праздник Крещения Господня по традиции окунулся в проруби, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.
Обновлено в 06:25
Происшествия

10 лет назад были убиты адвокат Маркелов и журналистка Бабурова

Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

На Лолиту подали в суд из-за огромного долга за ЖКХ

В 2012 году другое ТСЖ требовало взыскать с певицы долг в размере 500 тыс. рублей, но суд отклонил иск.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Энергоблок Ровенской АЭС отключен из-за неполадок

В ночь на субботу инженеры отключили третий энергоблок Ровенской атомной электростанции из-за неисправности.
Обновлено в 04:20
Общество

В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим выбирать способ родов

Обновлено в 03:48
Происшествия

Расстрел спящего медведя: чиновниками занялся Следком

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю ведет доследственную проверку по факту незаконной охоты чиновников в Кочевском районе.
Обновлено в 05:30
Общество

В Чувашии попросили списать долги за газ вслед за Чечней

Член Госсовета Чувашии Константин Степанов обратился в прокуратуру региона с просьбой списать долги населения республики за газ.
Обновлено вчера в 12:30
Музыка

Архив группы «Гражданская оборона» выставят на аукционе

В описании сообщается, что архивные данные, связанные с творчеством коллектива «Гражданская оборона» и его солиста Егора Летова имеют коллекционную музейную ценность.
Обновлено в 05:34
Общество

Яйцо-рекордсмен Instagram «треснуло»

Обновлено в 07:07
Интернет

Facebook разрабатывает новое приложение с мемами для подростков

Обновлено в 07:02
Авто

Chery Tiggo 7 появится в России весной

Компания Chery планирует представить кроссовер Tiggo 7 весной 2019 года.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Квартиру экс-губернатора Приморья в Москве обокрали на 7,5 млн рублей

Экс-губернатор Приморского края Сергей Дарькин заявил в полицию о краже денег и ювелирных украшений на 7,5 млн рублей из квартиры в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
Обновлено в 07:05
Экономика

WP: Facebook в США грозит рекордный штраф за нарушение приватности

Американские регуляторы обсудили возможность наложения штрафа на Facebook за нарушение соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей.
Обновлено вчера в 15:47
Шоу-бизнес

Диану Арбенину выписали из больницы во Франции

Обновлено в 07:33
Происшествия

Найдено тело еще одного летчика Су-34

Обновлено вчера в 14:41
Происшествия

В Сумах у Спасо-Преображенского собора прогремел взрыв

В украинских Сумах в притвор кафедрального Спасо-Преображенского собора забросили взрывное устройство, сообщили в Сумской епархии.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

В США украли коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн

Обновлено в 01:30
Общество

Во Франции проходят массовые протесты «жёлтых жилетов»

Обновлено в 06:19
Спорт

РУСАДА не ввело более 100 тысяч допинг-тестов в систему ADAMS

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило свыше 100 тысяч протоколов допинг-контроля, выполненных прежним составом сотрудников организации и не введенных в систему ADAMS, говорится в письме генерального директора РУСАДА Юрия Гануса к исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA), предоставленному в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 03:53
Общество

В Москве почти 270 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях

Около 270 тысяч граждан в Москве приняли участие в крещенских купаниях в ночь на субботу, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
Обновлено в 04:56
Авто

Tesla заявила о намерении сократить 7% сотрудников

Как отметил Маск, теперь для того, чтобы сохранить стоимость автомобилей на уровне 35 000 долларов США, а также получать прибыль от продаж, необходимо сократить штат сотрудников на 7%. Как отметил генеральный директор компании, эта мера является крайней, но вынужденной.
Обновлено в 03:30
Общество

«Кровавая Луна»: как пройдет затмение 21 января

Обновлено вчера в 10:26
Политика

Из Болгарии экстрадировали в США российского гражданина

Гражданина России А. Жукова экстрадировали из Болгарии в Соединенные Штаты по обвинениям в кибермошенничестве в крупных размерах, сообщает пресс-служба посольства РФ в США.
Обновлено вчера в 21:14
Политика

Новым председателем ХСС стал Маркус Зедер

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер избран председателем баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) вместо министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера, сообщает газета Zeit.
Обновлено в 07:03
Общество

Более 2,4 миллиона россиян приняли участие в праздновании Крещения

Более 2,4 миллиона человек участвовали в торжественных мероприятиях на Крещение в ночь на 19 января.
Обновлено в 04:17
Общество

Скончался самый богатый житель Филиппин по версии Forbes

Обновлено в 02:16
Армия и оружие

СNBC: Россия успешно испытала систему ПРО «Нудоль»

Американский телеканал отмечает, что, по данным разведки США, российская система "Нудоль" будет выполнять именно противоспутниковые миссии, причем в 2018 году она была испытана дважды, а всего систему тестировали семь раз.
Обновлено в 02:37
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ в размере 9 млрд рублей

По предоставленной информации, долг по счетам за газ составляет приблизительно девять миллиардов рублей.
Обновлено 17 января в 19:31
ещё по теме
Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное