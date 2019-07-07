Политика
В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию ОБСЕКомсомольская правда вчера в 23:22
Ранее сайт kp.ru писал, что в одобренной комитетом ПА ОБСЕ резолюции содержится призыв к «деоккупации» Крыма. Кроме того, текст документа насыщен антироссийскими формулировками.
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Армия и оружие
США призвали Германию отправить войска в Сирию
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt заявил о том, что США выступили с призывом к Германии отправить наземные войска в Сирию.
Обновлено в 06:48
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Президент России встретился с Папой Римским Франциском в рамках официального визита в Италию.
Обновлено 04 июля в 11:33
Общество
Иван Купала наступает сегодня ночью
В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
В Одессе идет спецоперация «Гром»
Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Политика
В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 19:35
Футбол
«Химки» разгромили «Луч» в первом матче ФНЛ
Обновлено в 07:02
Хоккей
Панарин и Бобровский отдыхают на острове Капри
Хоккеисты ранее вместе выступали за «Коламбус», а сейчас отдыхают на острове Капри в Италии.
Обновлено в 06:52
Футбол
Гончаренко: Чалов превратился в лидера ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко на встрече с болельщиками поделился мнением о нападающем «армейцев» Фёдоре Чалове.
Обновлено в 07:05
Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing
Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским
Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Политика
Партия Зеленского перенесла третий этап своего съезда
Президентская партия «Слуга народа» 7 июля проведет третий этап своего предвыборного съезда, чтобы исключить из избирательного списка некоторых кандидатов в депутаты Верховной Рады на парламентских выборах 21 июля.
Обновлено 05 июля в 06:13
Происшествия
Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой
Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено в 07:15
Финансы
Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Авто
BMW Motorrad готовит полноприводный гибрид
Обновлено вчера в 02:00
Футбол
Ветераны «Крыльев» сыграли со сборной бардов на Грушинском фестивале
На 51-м Грушинском фестивале состоялся традиционный матч между ветеранами "Крыльев Советов" и сборной бардов, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео
Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Происшествия
На стройке на северо-востоке Москвы погиб рабочий
Обновлено в 06:31
Происшествия
Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла
В Магнитогорске скончалась героиня одного из выпусков программы «Пусть говорят» Дарья Рубцова, которая четыре раза впадала в кому после того, как ее избил муж.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Япония начинает разработку субмарины с двигателем Стирлинга следующего поколения
Дизель-электрический корабль, использующий двигатели Стирлинга, весит приблизительно 4000 тонн и является крупнейшей послевоенной субмарины страны, "обеспечивая важное тактическое и стратегическое преимущество перед конкурентами".
Обновлено в 06:43
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Здоровье
Названы 9 смертельно опасных экзотических блюд
Обновлено вчера в 03:55
Политика
Россия призвала Иран не осложнять ситуацию вокруг ядерной сделки
Россия призывает Иран не принимать такие действия, которые осложнят ситуацию вокруг ядерной сделки, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Обновлено в 06:34
Футбол
Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки, несмотря на удаление Месси
Обновлено вчера в 17:13