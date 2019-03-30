Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морюРоссийская газета 09:13
Конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в Черном море, должна быть пересмотрена. В частности, необходимо сократить сроки пребывания военных кораблей в черноморских проливах. Такое мнение РИА Новости высказал председатель комитета по межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель.
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Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.РИА Новости06:02
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