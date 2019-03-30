В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морюРИА Новости 06:02

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.

с чего всё началось

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. В соответствии с ней торговые суда всех стран могут свободно проходить через проливы как в мирное, так и в военное время, а для военных кораблей установлены ограничения по классу и сроку пребывания.

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

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