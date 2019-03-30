В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морюРИА Новости 06:02

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.

с чего всё началось

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. В соответствии с ней торговые суда всех стран могут свободно проходить через проливы как в мирное, так и в военное время, а для военных кораблей установлены ограничения по классу и сроку пребывания.

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Происшествия В Лондоне задержали пятерых сторонников «Брекзита» Пять сторонников Brexit задержаны в Лондоне в ходе так называемого марша в пользу выхода.

Наука Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.

Происшествия В Подмосковье из-за угрозы взрыва эвакуирован жилой дом Осведомленный источник в экстренных службах уточнил, что речь идет о жилом доме на Октябрьском проспекте.

Авто Автомобильные амортизаторы- зачем они нужны При исправном амортизаторе не чувствуется вибрация, меньше шума в салоне авто.

Шоу-бизнес Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.

Политика Рогозин поздравил лётчиков-испытателей с первым полётом Ил-112В «Поздравляю лётчиков-испытателей, своего сына Алексея и весь коллектив ильюшинцев с первым полётом лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В!» — написал он в Twitter.

Игры Глобальные продажи SEGA Mega Drive Mini начнутся в сентябре Продажи SEGA Mega Drive Mini по всему миру начнутся 19 сентября, о чём сообщила SEGA.

Энергетика Козак не опасается роста цен на топливо Правительство России не опасается повышения цен на топливо на внутреннем рынке с 1 апреля, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Происшествия В Удомле Тверской области неизвестные покрасили пса в синий цвет Фото: Олег Окунев, Юлия Араратова, архив Afanasy.biz Жители города Удомля Тверской области обсуждают печальную историю пса с улицы Новой, которого сначала покрасили в синий цвет неизвестные живодеры, а 30 марта 2019 года его задавила машина.

Армия и оружие Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12 Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.

Происшествия По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.

Армия и оружие У берегов Крыма заметили американский беспилотник Над линией разграничения в Донбассе и побережьем Крыма пролетел стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk.

Гаджеты Названа стоимость Galaxy S10 5G Предполагается, что первый в мире смартфон с поддержкой сети 5G от компании Samsung Electronics будет стоить меньше 1,4 млн вон (~$1233), сообщает Yonhap News.

Общество В Москве открыли музей истории проституции В Москве открыли музей истории проституции Художник и коллекционер Валерий Переверзев сегодня открыл на Арбате музей истории проституции.

Экономика Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.

Политика КПРФ поднимет в Госдуме тему отказа Грудинину в мандате Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что фракция поднимет в Госдуме тему отказа ЦИК передать депутатский мандат директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Политика Трамп не исключил переговоров с Путиным по Венесуэле Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во Флориде, что в будущем может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Венесуэле.

Происшествия Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».

Политика Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.

Политика Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.

Происшествия В отделении полиции в Казани найдено тело следователя Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.

Общество Названы наиболее стабильные сферы труда в России Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.