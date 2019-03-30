Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морюРИА Новости вчера в 06:02
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
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с чего всё началось
Ранее Юрий Гемпель призвал пересмотреть конвенцию Монтрё, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, в связи с заходом в Чёрное море группы кораблей НАТО.RT на русскомвчера в 09:11
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В Госдуме оценили идею крымского депутата пересмотреть конвенцию Монтре
РИА Новости Крымвчера в 09:32
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