В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морюРИА Новости вчера в 06:02

Ранее Юрий Гемпель призвал пересмотреть конвенцию Монтрё, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, в связи с заходом в Чёрное море группы кораблей НАТО.

с чего всё началось

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

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