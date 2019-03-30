Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морюРИА Новости 06:02

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. В соответствии с ней торговые суда всех стран могут свободно проходить через проливы как в мирное, так и в военное время, а для военных кораблей установлены ограничения по классу и сроку пребывания.
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В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
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С 1 арпеля 2019 года повышаются социальные пенсии. Об этом напомнил Пенсионный фонд России на своем официальном сайте.
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Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы

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Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ

Прощание с бывшим главным редактором журнала «Ъ-Власть» Максимом Ковальским пройдет в понедельник, 1 апреля, в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в 11:00.
Обновлено в 09:27
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
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Крупный пожар на кондитерской фабрике в Нальчике удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:34
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Список «неприкасаемых» украинцев от посла США нашелся в интернете

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В Петербурге угнали автомобиль у полковника МВД

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Выпущен SR/F – новая модель мотоцикла компании Zero Motorcycles

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Актер упал в «Гоголь-центре» и разбил голову

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Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
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