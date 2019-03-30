Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морюРИА Новости 06:02
Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. В соответствии с ней торговые суда всех стран могут свободно проходить через проливы как в мирное, так и в военное время, а для военных кораблей установлены ограничения по классу и сроку пребывания.
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с чего всё началось
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.РИА Новости06:02
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Автоспорт
Грожан оштрафован стюардами на три позиции
Пилот «Хааса» Ромен Грожан потеряет три позиции на старте Гран-при Бахрейна, сообщает пресс-служба ФИА.
Обновлено в 14:25
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Ученые рассказали о причинах частых ночных походов в туалет
Обновлено в 14:16
Кино
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"Войну Анны" Алексея Федорченко отметили как лучший фильм на 32-й Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника", передаёт корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 15:49
Происшествия
В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку
Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал, сообщили в МЧС региона.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США
Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.
Обновлено в 05:00
Кино
Нодара Мгалоблишвили похоронят в тбилисском пантеоне
Актер Нодар Мгалоблишвили, скончавшийся 26 марта в возрасте 87 лет, будет похоронен 30 марта на «Новом пантеоне» на окраине Тбилиси, передает ТАСС.
Обновлено в 10:04
Политика
Спецназ СБУ вышел на улицы Украины
Сотрудники спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к усиленному патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц накануне выборов главы государства, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.
Обновлено в 15:46
Политика
В Белграде прошли антиправительственные акции
Участники демонстрации в Белграде потребовали от властей Сербии выполнения их требований до 13 апреля, когда запланирована общенациональная акция протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:18
Политика
МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины»
Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.
Обновлено в 10:28
Общество
В Кремле и на Красной площади отключили свет на «Час Земли»
Кремль, Красная площадь и почти 2,2 тысячи зданий в Москве погрузились во тьму на 60 минут в ходе международной природоохранной акции "Час Земли", сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:33
Общество
Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве
Обновлено в 12:35
Политика
Конференция «Открытой России» приняла решение о ликвидации движения
Как сообщила "ИФ" пресс-секретарь организации Наталья Грязневич, решение принято, чтобы защитить активистов от незаконного преследования.
Обновлено в 16:07
Экономика
ПФР: С 1 апреля повышаются социальные пенсии
С 1 арпеля 2019 года повышаются социальные пенсии. Об этом напомнил Пенсионный фонд России на своем официальном сайте.
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Венгрия хочет получать азербайджанский газ
Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года «приобщиться» к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, предназначенным для Европы.
Обновлено в 10:54
Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала «Ъ-Власть» Максимом Ковальским пройдет в понедельник, 1 апреля, в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в 11:00.
Обновлено в 09:27
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Здоровье
Рацион туляков скорректируют волонтеры-медики
«Наши волонтеры проведут несколько мероприятий, которые напомнят тулякам о том, почему так важно правильно питаться и что сделать, чтобы быть здоровым», - отметил координатор Тульского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» Михаил Половецкий.
Обновлено вчера в 10:33
Футбол
Дриусси дал интервью «Матч ТВ» перед «Оренбургом» и прокомментировал слова Гальярдо о слабости РПЛ
Себастьян Дриусси / Фото: © ФК "Зенит" — Ваш тренер в "Ривер Плейте" Гальярдо сказал: "Не хочется принижать эту лигу, но у меня было ощущение, что уровень мастерства Дриусси позволяет ему играть в более классном чемпионате, чем российский".
Обновлено в 13:40
Кино
Умер актер из «бондианы» и «Звездных войн» Шэйн Риммер
Заслуженный актер, сценарист и писатель Шэйн Риммер скончался 29 марта на девяностом году жизни.
Обновлено вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Певица Анастасия в восьмой раз вышла замуж
С раннего утра к зданию ЗАГСа на ВДНХ начали стягиваться звездные гости, среди которых был замечен близкий друг пары ведущий Андрей Малахов, а также певица Анна Калашникова и группа «На-На».
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Нальчике локализовали пожар на кондитерской фабрике
Крупный пожар на кондитерской фабрике в Нальчике удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:34
Политика
МИД РФ отреагировал на высылку с Украины журналистки Бондарь
Как ранее сообщило ИА REGNUM, 27 марта на Украине объявили о высылке с территории страны журналиста Маргариты Бондарь из-за «неправильного» освещения общественно-политической ситуации в стране.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
3-летняя дочь Агаты Муцениеце назвала маму некрасивой
Сегодня 30-летняя Агата Муцениеце полностью посвятила себя семье и отдыху.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Список «неприкасаемых» украинцев от посла США нашелся в интернете
Украинские СМИ распространили опубликованный депутатом Верховной Рады Сергеем Мельничуком скриншот, на котором запечатлен якобы список не подлежащих уголовному преследованию лиц, переданный генпрокурору Украины Юрию Луценко послом США в Киеве Мари Йованович.
Обновлено в 14:09
Здоровье
В Великом Новгороде не стало известного педиатра Светланы Казанцевой
В Великом Новгороде ушла из жизни известный врач-педиатр Казанцева Светлана Евгеньевна, проработавшая долгое время в новгородской детской поликлинике №3. Медицинский работник, ставшая любимицей среди детей и родителей, скончалась на 54 году жизни.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В Петербурге угнали автомобиль у полковника МВД
Утром 29 марта полковник МВД Светлана Короткова обнаружила пропажу своего автомобиля серого цвета, сообщает Фонтанка.
Обновлено в 16:14
Авто
Выпущен SR/F – новая модель мотоцикла компании Zero Motorcycles
Обновлено в 11:52
Происшествия
Актер упал в «Гоголь-центре» и разбил голову
Обновлено в 14:15
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39