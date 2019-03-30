Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морюРИА Новости 06:02
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
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с чего всё началось
Ранее Юрий Гемпель призвал пересмотреть конвенцию Монтрё, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, в связи с заходом в Чёрное море группы кораблей НАТО.RT на русском09:11
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В России сняли «Последнего героя» с экстрасенсами. Они оголодали и прокляли все вокруг
Телеканал «ТВ-3» решил перезапустить в России «Последнего героя».
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Грожан оштрафован стюардами на три позиции
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Политика
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Армия и оружие
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Фото разбомбленных позиций войск Донецкой Народной Республики (ДНР) в высоком разрешении продемонстрировала пресс-служба 24-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМБр) ВСУ имени короля Даниила 30 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
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Политика
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Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.
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Правозащитник Александр Ионов заявил, что гражданку РФ Марию Бутину могут освободить после 26 апреля.
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Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
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Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
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СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика
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Скончался актер из «Звездных войн» Шэйн Риммер
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