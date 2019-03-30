Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морюРИА Новости 06:02

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Читать в источнике
с чего всё началось

В Госдуме оценили слова крымского депутата о конвенции Монтрё

Ранее Юрий Гемпель призвал пересмотреть конвенцию Монтрё, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, в связи с заходом в Чёрное море группы кораблей НАТО.
RT на русском09:11

Подробнее о событии

В Госдуме оценили вероятность пересмотра конвенции Монтре

РИА Новости13:57

В Госдуме оценили возможность пересмотра конвенции Монтре

Московский Комсомолец14:13

В Госдуме оценили слова крымского депутата о конвенции Монтрё

RT на русском09:11

В Госдуме оценили идею крымского депутата пересмотреть конвенцию Монтре

РИА Новости Крым09:32

Госдума: пересмотр морского права возможен, но маловероятен

News.ru09:32

В Госдуме назвали маловероятным пересмотр конвенции Монтре по Черному морю

Krym.News12:21

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Газета.Ru12:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Шоу-бизнес

Лолита: «Я успела попросить прощения у бывшего мужа»

Обновлено в 07:30
Хоккей

Завгородний подписал контракт новичка с «Калгари»

С сезона-2017/18 хоккеист выступает в Северной Америке в лиге QMJHL за команду Римоуски Океаник.
Обновлено в 15:56
Армия и оружие

Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12

Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено в 10:53
Технологии

Facebook изменит правила прямых трансляций после теракта в Крайстчерче

Ранее агентство Associated Press писало, ссылаясь на руководство соцсети, что автоматической системе распознавания нежелательного контента Facebook не удалось распознать и вовремя заблокировать трансляцию стрельбы в мечетях в Крайстчерче.
Обновлено в 17:01
Политика

Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

У берегов Крыма пролетел американский беспилотник

Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global совершал разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России 29 марта.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Президент встретила юбилей членства Эстонии в НАТО в бронежилете

Премьер-министр Юри Ратас, комментируя членство своей страны в НАТО, не упустил случая напомнить, каким желанным в советское время был для Эстонии находившийся под крылом альянса западный мир.
Обновлено вчера в 11:45
Футбол

«Спартак» победил «Ахмат» благодаря дублю Луиса Адриано

Обновлено в 11:35
Политика

Джо Байден ответил на обвинения в домогательствах

Бывший вице-президент США Джо Байден, которого экс-член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила в домогательствах, заявил, что не помнит детали этого инцидента.
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах

Обновлено в 12:59
Культура

В России сняли «Последнего героя» с экстрасенсами. Они оголодали и прокляли все вокруг

Телеканал «ТВ-3» решил перезапустить в России «Последнего героя».
Обновлено в 17:02
Автоспорт

Грожан оштрафован стюардами на три позиции

Пилот «Хааса» Ромен Грожан потеряет три позиции на старте Гран-при Бахрейна, сообщает пресс-служба ФИА.
Обновлено в 14:25
Футбол

Ростов — Урал 2:1

Обновлено в 13:54
Политика

Депутаты Госдумы подали декларации о доходах и расходах за 2018 год

Все депутаты Государственной Думы (450 человек) заявили о доходах и расходах за прошлый год, пишут РИА Новости, ссылаясь на слова главы комиссии Госдумы по контролю за доходами депутатов и депутатской этике Отари Аршба.
Обновлено в 13:12
Футбол

Месси повторил рекорд Касильяса в чемпионате Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд бывшего вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:50
Политика

Спецназ Службы безопасности Украины вышел на улицы

Сотрудники спецподразделения «А» Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие

ВСУ похвастались плодами своей агрессии в Донбассе

Фото разбомбленных позиций войск Донецкой Народной Республики (ДНР) в высоком разрешении продемонстрировала пресс-служба 24-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМБр) ВСУ имени короля Даниила 30 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 14:50
Политика

Познер рассказал о царящей в США растерянности

Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.
Обновлено в 07:08
Общество

Бутина мечтает после освобождения навестить бабушку в деревне

Правозащитник Александр Ионов заявил, что гражданку РФ Марию Бутину могут освободить после 26 апреля.
Обновлено в 16:52
Экономика

Ford Sollers планирует продать заводы в России

В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
Обновлено в 10:28
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Происшествия

Во Франции прошла самая спокойная «желтая суббота»

Участие в нынешней "желтой субботе", как сообщили во французском МВД, по всей стране приняли 33 700 "жилетов" (на прошлой неделе их было немного больше - 40 500 человек).
Обновлено в 16:10
Происшествия

Названа причина пожара в московском спорткомплексе «Олимпийский»

Пожар в здании спорткомплекса «Олимпийский» в Москве начался из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.
Обновлено в 17:33
Политика

Украинцы просят Порошенко ввести грамматические санкции против России

Жители Украины попросили президента Петра Порошенко ввести в отношении России грамматические санкции.
Обновлено в 17:13
Кино

Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено в 15:59
Происшествия

СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика

Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по краю Натальи Трифановой, ведомство проведет проверку по факту гибели спортсмена и обстоятельств аварии.
Обновлено в 15:45
Политика

В Словакии проходит второй тур выборов президента страны

В Словакии сегодня, 30 марта, проходит второй тур президентских выборов.
Обновлено в 11:54
Политика

Путин подписал указ о призыве в армию

По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Кино

Скончался актер из «Звездных войн» Шэйн Риммер

В возрасте 89 лет ушел из жизни канадский актер Шэйн Риммер. Об этом сообщил британский режиссер Джерри Андерсон в своем Twitter.
Обновлено в 13:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Конвенция Монтрё о статусе проливов
Конвенция, восстановившая суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, принятая на Конференции о режиме Черноморских проливов, проходившей 22 июня - 21 июля 1936 года в г. Монтрё. При этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное