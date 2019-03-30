Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морюРИА Новости 06:02
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
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с чего всё началось
Ранее Юрий Гемпель призвал пересмотреть конвенцию Монтрё, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, в связи с заходом в Чёрное море группы кораблей НАТО.RT на русском09:11
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Армия и оружие
Россия потребовала от США прибыть на совещание по ликвидации «Рукбана»
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В США оценили модернизацию российских подлодок «Акула»
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Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Пестречинском районе Татарстана в субботу, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД Татарстана.
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Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
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Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
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Boeing 737 совершил экстренную посадку в Вашингтоне
Boeing 737 компании United Airlines совершил в пятницу экстренную посадку в Вашингтоне.
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Обновлено в 17:51
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Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Политика
В МИД России ответили на угрозы Вашингтона новыми санкциями
«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
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МИД призвал ОБСЕ отреагировать на высылку Украиной журналистки Бондарь
В МИД РФ прокомментировали высылку из Украины российской журналистки Маргариты Бондарь.
Обновлено в 09:04
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Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа
Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.
Обновлено в 18:45
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Прайс нокаутировал Кэша Али и получил укус от соперника
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Кино
В Тбилиси проводили в последний путь Нодара Мгалоблишвили
Гражданская панихида состоялась в Тбилисском государственном драматическом театре имени Котэ Марджанишвили, проститься с любимым актером пришли тысячи тбилисцев, в том числе деятели культуры, чиновники и депутаты, в том числе мэр Каха Каладзе, и простые люди.
Обновлено в 13:42
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Походы в туалет ночью могут указывать на проблемы со здоровьем
На конференции JCS 2019 в Японии кардиологи объяснили, почему ночью люди просыпаются из-за необходимости сходить в туалет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:12
Политика
На Украине предложили ввести санкции против слова «Россия»
Порошенко не впервые получает от граждан Украины неординарные предложения.
Обновлено в 17:27
Политика
Чапутова побеждает на выборах президента Словакии
Обновлено в 17:54
Общество
Illustrerad Vetenskap (Швеция): как фридайверам удается так надолго задерживать дыхание? (Illustrerad Vetenskap)
В нормальной ситуации человек делает вдох примерно раз в четыре секунды, но тренированный фридайвер может задерживать дыхание более десяти минут, тем самым «пропуская» примерно 150 вдохов.
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Политика
На Украине сегодня пройдут президентские выборы
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Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения
Алла Пугачева на своей странице в Instagram трогательно поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения.
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ЦСКА снова выиграл у СКА в полуфинале Кубка Гагарина
На первый матч пришли 11116 зрителей: столько ЦСКА еще не собирал.
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СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика
Российский автогонщик погиб во время прохождения трассы на чемпионате страны по трофи-рейдам. В аварии также пострадал второй член экипажа.
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В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев
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Политика
Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ
Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
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Украина переходит на летнее время
Впервые Украина перешла на летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2).
Обновлено в 18:41