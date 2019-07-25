Политика
В Крыму призвали Украину не играть с санкциямиТВ Центр 04:58
Кабмин предложил Совету нацбезопасности и обороны вести ограничительные меры в отношении компаний, которые строят газопровод в Крым. На полуострове призвали Киев не играть с санкциями. Не разделяют позицию министров и в самой Украине.
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с чего всё началось
Украинской власти пора прекратить играться в санкционную политику против России и не забывать о болезненных последствиях для своей экономики в случае зеркального ответа, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.РИА Новости01:14
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Кино
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С недавних пор между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт, в рамках которого они стараются побольнее задеть друг друга.
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