Украинской власти пора прекратить играться в санкционную политику против России и не забывать о болезненных последствиях для своей экономики в случае зеркального ответа, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.

с чего всё началось

Кабмин предложил Совету нацбезопасности и обороны вести ограничительные меры в отношении компаний, которые строят газопровод в Крым. На полуострове призвали Киев не играть с санкциями. Не разделяют позицию министров и в самой Украине.

В Крыму призвали Украину не играть с санкциями

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