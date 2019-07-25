Украинской власти пора прекратить играться в санкционную политику против России и не забывать о болезненных последствиях для своей экономики в случае зеркального ответа, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.

с чего всё началось

В санкционный список добавят 24 юридических лица, зарегистрированных на территории России, в том числе шесть зарегистрированных в Крыму.

В Крыму призвали Киев не играться с санкциями

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