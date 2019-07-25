Политика
В Крыму призвали Киев не играться с санкциямиРИА Новости 01:14
В санкционный список добавят 24 юридических лица, зарегистрированных на территории России, в том числе шесть зарегистрированных в Крыму.
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с чего всё началось
Украинской власти пора прекратить играться в санкционную политику против России и не забывать о болезненных последствиях для своей экономики в случае зеркального ответа, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.РИА Новости01:14
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:55, Вашингтон
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 06:41
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля.
Обновлено в 04:19
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Кино
Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 06:11
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата
Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое.
Обновлено в 02:19
Кино
Умер известный актер Рутгер Хауэр
На 76-м году жизни умер известный голландский актер Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
Задержан главный судебный пристав Пермского края
Обновлено в 04:10
Происшествия
Азербайджанский МиГ-29 рухнул в Каспийское море
Обновлено в 06:45
Происшествия
Обезвоженные российские моряки задержатся в КНДР
Власти Пхеньяна рассматривают вариант, при котором российские моряки, задержанные на судне "Сянхайлинь-8" отправятся на родину вскоре после выяснений подробностей инцидента, ведь отношения между двумя странами хорошие.
Обновлено вчера в 06:39
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Екатеринбурге мальчик упал с платформы метрополитена
Несовершеннолетний екатериинбуржец чуть не поплатился жизнью из-за игры на планшете, во время которой он упал с платформы метро.
Обновлено в 05:49
Футбол
Камерунец Н’Жи стал футболистом московского «Динамо»
Ранее сообщалось об интересе к игроку "Марселя" со стороны московского "Спартака". Контракт 25-летнего африканца рассчитан на три года.
Обновлено в 05:33
Гаджеты
16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X в дефиците, стоимость растет
Ryzen 9 3900X — флагманский процессор AMD линейки Ryzen 3000, и он будет оставаться таковым до выпуска другой 16-ядерной модели, Ryzen 9 3950X, в сентябре.
Обновлено в 03:34
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Футбол
ПФЛ объяснила хакерской атакой появление «Газмяса» на своем сайте
Клуб «Газмяс» появился среди участников первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в результате хакерской атаки и вскоре был удален.
Обновлено в 05:10
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям
Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Опасный преступник сбежал из-под конвоя в Армавире
В краснодарском УФСИН сообщили, что сбежавший подследственный - уроженец якутского села Устье Антон Санников 1980 года рождения.
Обновлено в 04:12
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Общество
В России растет число афер с электронными подписями
Эксперты рассказали о стремительном росте числа мошенничеств с использованием простой электронной подписи в России.
Обновлено в 00:28
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21