Политика

В Крыму призвали Киев не играться с санкциямиРИА Новости 01:14

В санкционный список добавят 24 юридических лица, зарегистрированных на территории России, в том числе шесть зарегистрированных в Крыму.
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с чего всё началось

В Крыму призвали Киев не играться с санкциями

Украинской власти пора прекратить играться в санкционную политику против России и не забывать о болезненных последствиях для своей экономики в случае зеркального ответа, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.
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