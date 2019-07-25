Политика
В Крыму призвали Киев не играться с санкциямиРИА Новости 01:14
В санкционный список добавят 24 юридических лица, зарегистрированных на территории России, в том числе шесть зарегистрированных в Крыму.
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с чего всё началось
Украинской власти пора прекратить играться в санкционную политику против России и не забывать о болезненных последствиях для своей экономики в случае зеркального ответа, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.РИА Новости01:14
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:32, Вашингтон
Происшествия
Опасный преступник сбежал из-под конвоя в Армавире
Обновлено в 04:12
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
В сообщении ВЦИОМ говорится, что желание купить дачу, как правило, продиктовано стремлением выращивать на участке овощи и фрукты - об этом заявили 59% опрошенных.
Обновлено вчера в 20:17
Кино
Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети
Обновлено вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Бузова анонсировала свой последний концерт
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила в своем Instagram, что её предстоящий осенний концерт в Москве станет последним.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Теннис
Кузнецова снялась с турнира WTA в Вашингтоне из-за проблем с визой
Россиянка Светлана Кузнецова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы.
Обновлено в 04:32
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
В Госдуме назвали абсурдом заявление советника Зеленского по Крыму
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал абсурдным тезис о том, что Крым был независимым государством, которое «поглотила» Россия.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Общество
Роскачество проверило соблюдение магазинами правил продажи молочки
Роскачество проверило, как магазины страны соблюдают новые правила продажи молочной продукции. О результатах сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Дочь Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой в купальнике
Дочь отечественного композитора Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой, облачившись в купальник.
Обновлено в 04:18
Политика
Опрос: большинство россиян одобряют деятельность Путина
Отмечается, что 34% респондентов положительно оценивают деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, не одобряют работу главы кабмина 64% участников опроса.
Обновлено в 00:29
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
Знаменитый голливудский актер Рутгер Хауэр ушел из жизни. Об этом сообщает в среду, 24 июля, издание Variety.
Обновлено вчера в 13:13
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Армия и оружие
Россия и Южная Корея обсуждают инцидент с самолетом
В Сеуле проходят переговоры южнокорейской и российской стороны по поводу недавнего инцидента с нарушением воздушного пространства Южной Кореи самолетом ВКС России.
Обновлено в 03:07
Политика
В США оштрафовали Facebook на рекордные $5 млрд
Социальная сеть Facebook заплатит рекордный штраф в размере $5 млрд, сообщила Федеральная торговая комиссия США.
Обновлено вчера в 09:22
Единоборства
Хабиб о смерти Дадашева: Начинаю ненавидеть этот спорт
Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу гибели боксера Максима Дадашева после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено в 02:07
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта
О планах по созданию совместного предприятия (СП) сообщается в совместном релизе Сбербанка и Mail.ru Group.
Обновлено в 02:03
Политика
Матвиенко видит основания для оптимизма в отношениях с Украиной
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что после выборов в Верховную раду есть основания для оптимизма в отношениях России и Украины, но дальнейшее покажет программа, которую станет проводить украинское правительство.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»
Обновлено в 03:25
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.
Обновлено в 04:30
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Задело за живое: Собчак показала Шнурову ягодицы
Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана.
Обновлено в 03:55
Футбол
Сборная России упала на 46-е место в обновленном рейтинге ФИФА
Сегодня, 25 июля, на официальном сайте ФИФА был опубликован обновленный рейтинг сборных. Россия упала на 46-е место – 1436 очков.
Обновлено в 05:15
Авто
«Автотор» построит еще один завод для BMW или Hyundai/Kia
Проектированием нового завода займется немецкая Durr. Контракт с ней планируется подписать 25 июля.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
МВД показало видео задержания криминального авторитета Олега Черного
Сотрудники МВД задержали лидера организованной преступной группировки 49-летнего Олега Чернова, известного по прозвищу Черный.
Обновлено в 03:51