Политика

В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостровREGNUM 00:19

Власти Крыма готовы восстановить железнодорожное сообщение с Украиной, которое было бы выгодно прежде всего Киеву, так как позволит украинским гражданам комфортно добираться до курортов на полуострове. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

В Крыму поддержали просьбу к Зеленскому запустить поезда на полуостров

РБКвчера в 21:41

В Крыму ответили украинцам на просьбу вернуть поезда на полуостров

Газета.Ru01:11

Власти Крыма заявили о готовности к возобновлению ж/д сообщения с Украиной

Коммерсантъвчера в 22:13

В Крыму прокомментировали просьбу украинцев вернуть поезда на полуостров

РИА Новостивчера в 22:49

В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Известиявчера в 21:45

В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда в регион

RT на русскомвчера в 21:23

В Крыму ответили на просьбу украинцев вернуть поезда через границу

Lenta.ruвчера в 20:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Происшествия

Пять автомобилей столкнулись на МКАД

Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Китайские туристы избили россиянку в очереди в Царском Селе

Обновлено вчера в 10:02
Политика

США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов

Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

Мэр Киева Виталий Кличко сравнил президента Украины Владимира Зеленского с бывшим главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено вчера в 14:22
Политика

Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия

Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах

Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Nord Stream 2 AG призвал суд ЕС аннулировать дискриминационные меры

Оператор газовой магистрали «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG обратился в суд Евросоюза с требованием аннулировать дискриминационные меры в отношении трубопровода.
Обновлено вчера в 06:07
Общество

Китай объявил предупреждение из-за аномальной жары

На юго-западе и в восточных регионах температура превысит 40 градусов Цельсия Власти Китая предупредили своих граждан и иностранцев, что 27 и 28 июля на территории страны ожидается сильная жара.
Обновлено в 00:58
Политика

Трамп потребовал реформировать ВТО из-за статуса развивающихся стран

Президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству страны (USTR) принять меры чтобы не дать богатым странам «обманывать систему» Всемирной торговой организации (ВТО) и брать на себя меньше обязательств.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен

В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Футбол

Московское «Динамо» обыграло «Урал» всухую

Обновлено в 00:07
Музыка

На аукционе в РФ выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна

Стартовая цена лота – 340 тысяч рублей Обложка последнего альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна будет выставлена на аукционе в Подмосковье в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun, сообщается на портале аукционного дома "Литфонд".
Обновлено вчера в 09:27
Футбол

Защитник «Арсенала» Беляев избежал серьезной травмы

Пресс-служба тульского "Арсенала" сообщила, что защитник Максим Беляев избежал тяжелого сотрясения мозга.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол

«Атлетико» разгромил «Реал» в товарищеском матче

Футболисты "Атлетико" разгромили "Реал" в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.
Обновлено в 01:23
Политика

Трамп порассуждал о вражде с Россией

По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
Политика

Жители Германии захотели сближения с Россией

Немецкое издание Der Tagesspiegel 25 июля заявило, что большинство жителей Германии хотят, чтобы отношения с Россией улучшились.
Обновлено в 00:56
Общество

Украинки массово оголились после оскорбления чиновника

Обновлено вчера в 15:20
Политика

Суд разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стены

Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство нескольких секций стены на границе с Мексикой, пишет CNBC.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу

Обновлено в 00:15
Политика

Трюдо заявил о намерении Канады заключить торговую сделку с Британией

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о намерении Канады заключить сделку о свободной торговле c Великобританией.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

Китай захотел плечом к плечу работать с Россией

По словам Ван И, КНР хочет работать "плечом к плечу с Россией" и защищать права жителей двух стран на международной арене.
Обновлено вчера в 22:12
Общество

Из-за паводка в Приамурье эвакуируют людей

Подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, всего планируется эвакуировать около 3 тысяч человек Как сообщалось, в минувший четверг в Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:49
Футбол

Оскар ведет переговоры с «Миланом» и «Интером»

Контракт бразильского игрока с китайским клубом рассчитан до декабря 2020 года.
Обновлено вчера в 14:37
Транспорт

Собянин осмотрел строительство станции метро «Шереметьевская»

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в пятницу ход строительства станции "Шереметьевская" Большой кольцевой линии метро: одной из самых сложных станций столичной подземки, на некоторых участках которой строителям приходится работать вручную.
Обновлено вчера в 08:53
Здоровье

В Волгограде работники медрегистратур прошли курсы правильного общения

Обучение проходит в рамках нацпроекта «Бережливая поликлиника» с целью повышения качества оказания медуслуг.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию

Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
Обновлено вчера в 16:06
Спорт

Россия получила приглашение на Олимпиаду — 2020 в Токио

Олимпийскому комитету России (ОКР) направили официальное приглашение на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны

Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
Обновлено вчера в 05:50
Космос

В Москве покажут спутник для поиска следов астронавтов США на Луне

Обновлено 24 июля в 08:30
Культура

Мультфильм «Три кота» набрал на YouTube более 1,5 млрд просмотров

Обновлено вчера в 23:57
ещё по теме
Ефим Зисьевич Фикс
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Заместитель Председателя Государственного совета Республики Крым с 5 октября 2016 года. Секретарь Крымского республиканского комитета СДПУ с 1996 по 2010 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное