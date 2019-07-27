Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостровREGNUM 00:19
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
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с чего всё началось
Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой пустить поезда в Крым и сделать это раньше, чем начнут ездить поезда через Крымский мост.РИА Новостивчера в 20:23
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