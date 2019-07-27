Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой пустить поезда в Крым и сделать это раньше, чем начнут ездить поезда через Крымский мост.

с чего всё началось

Власти Крыма готовы восстановить железнодорожное сообщение с Украиной, которое было бы выгодно прежде всего Киеву, так как позволит украинским гражданам комфортно добираться до курортов на полуострове. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров

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