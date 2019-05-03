В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»Экономика сегодня 01:20

Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму. Действие картины происходит в 1787 году во время Русско-турецкой войны. В продолжении «Гардемаринов» снимаются Дмитрий Харатьян и Ольга Машная.

В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»

Политика Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро 2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.

Космос Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКС Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию груз.

Политика Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа В пресс-службе сообщили, что в разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество.

Авто Опубликованы фото таинственного внедорожника УАЗ-3172 Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.

Армия и оружие Российская и сирийская авиация нанесли массированные удары по боевикам Российская и сирийская авиации вечером 2 мая нанесли массированные авиаудары по северо-западному региону Сирии.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко показала фигуру после родов Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками новыми фото с отдыха.

Происшествия В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.

Здоровье Эксперты перечислили бесполезные препараты Эксперты назвали препараты, которые имеют сомнительный эффект.

Политика В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Украина обвиняет Россию в подготовке войны Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о стремлении России развязать новую газовую войну с Украиной, сообщает DEITA.

Политика Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.

Общество Где предпочитают покупать одежду ульяновцы? Если люди, средний возраст которых не превышает 35-40 лет, покупают одежду как при личном посещении магазина, так и вовремя онлайн-шоппинга, то категория людей, старше 40, предпочитают офлайн-шоппинг.

Общество Короля Таиланда официально короновали Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.

Армия и оружие Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа «Некоторое время назад зафиксирован пуск из сектора Газа по израильской территории», — заявили военные.

Происшествия Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.