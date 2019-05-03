Кино

В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»Экономика сегодня 01:20

Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму. Действие картины происходит в 1787 году во время Русско-турецкой войны. В продолжении «Гардемаринов» снимаются Дмитрий Харатьян и Ольга Машная.
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В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»

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Съемки фильма «Гардемарины - 4» начались в Крыму

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Светлана Дружинина
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Академик Петровской академии наук и искусств. Народная артистка РФ. Кавалер ордена Почёта и ордена Дружбы.
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Анна Семенович
Российская актриса
Российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица; бывшая солистка группы «Блестящие».
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