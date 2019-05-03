Кино
В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»Экономика сегодня 01:20
Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму. Действие картины происходит в 1787 году во время Русско-турецкой войны. В продолжении «Гардемаринов» снимаются Дмитрий Харатьян и Ольга Машная.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:45, Ашберн
Политика
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Космос
Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию груз.
Обновлено в 03:20
Политика
Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа
В пресс-службе сообщили, что в разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество.
Обновлено вчера в 12:55
Авто
Опубликованы фото таинственного внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
Российская и сирийская авиация нанесли массированные удары по боевикам
Российская и сирийская авиации вечером 2 мая нанесли массированные авиаудары по северо-западному региону Сирии.
Обновлено вчера в 10:06
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Регина Тодоренко показала фигуру после родов
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Обновлено в 02:58
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
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Эксперты перечислили бесполезные препараты
Эксперты назвали препараты, которые имеют сомнительный эффект.
Обновлено в 02:12
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:18
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина про «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Украина обвиняет Россию в подготовке войны
Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о стремлении России развязать новую газовую войну с Украиной, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере
Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Где предпочитают покупать одежду ульяновцы?
Если люди, средний возраст которых не превышает 35-40 лет, покупают одежду как при личном посещении магазина, так и вовремя онлайн-шоппинга, то категория людей, старше 40, предпочитают офлайн-шоппинг.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Обновлено вчера в 15:07
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ
Обновлено в 03:13
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Транспорт
В центре Москвы 4 мая ограничат движение транспорта
Обновлено вчера в 19:15
Гаджеты
Новый смартфон HTC получил SoC MediaTek Helio P35 и 6 ГБ ОЗУ
Объем оперативной памяти составил 6 ГБ, в качестве ОС выступила Android 9.0 Pie.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа
«Некоторое время назад зафиксирован пуск из сектора Газа по израильской территории», — заявили военные.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл
Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода
Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
Задержан вандал, осквернивший в Саратове памятник танкистам
Обновлено вчера в 02:05
Наука
В Китае обнаружили череп человека среднего плейстоцена
Обновлено 01 мая в 04:51
Шоу-бизнес
«В этой семье мы так не разговариваем»: Елизавета II осадила Меган Маркл, устроившую скандал из-за яйца
Как рассказала королевский биограф Кэти Николл, у Маркл есть еще одно увлечение – макробиотическая диета.
Обновлено в 02:00
Авто
Предшественники современных ГАЗелей в СССР
Обновлено в 03:00
Общество
Переменная облачность и осадки ожидаются в Москве в субботу
Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 4 мая, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 02:37