В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»Экономика сегодня 01:20

Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму. Действие картины происходит в 1787 году во время Русско-турецкой войны. В продолжении «Гардемаринов» снимаются Дмитрий Харатьян и Ольга Машная.

В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»

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