Кино
В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»Экономика сегодня 01:20
Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму. Действие картины происходит в 1787 году во время Русско-турецкой войны. В продолжении «Гардемаринов» снимаются Дмитрий Харатьян и Ольга Машная.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Гаджеты
Мужчина проглотил Apple AirPods и тот продолжил работать в желудке
Мужчина проглотил AirPods, однако наушники продолжили играть как ни в чем не бывало.
Обновлено в 02:54
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Авто
Эдгар Запашный владеет эксклюзивной «Победой» ручной сборки
Обновлено в 04:08
Хоккей
«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции
«Каролина Харрикейнз» впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне
В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Футбол
Семак философски высказался перед матчем с «Ахматом»
Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак поделился своими мыслями перед матчем с «Ахматом» в Грозном.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Ребенка унесло на воздушном шаре в Феодосии
Обновлено вчера в 03:36
Политика
Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница
Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.
Обновлено 02 мая в 09:24
Кино
Звезда «Игры престолов» рассказала о финале сериала
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», заявила, что восхищается финалом шоу.
Обновлено в 02:27
Финансы
Золотовалютные резервы НБ Белоруссии выросли за апрель до $7,6 млрд
Нацбанк сообщил, что в апреле страна выплатила около $220 миллионов по валютным долгам.
Обновлено в 03:20
Происшествия
На химзаводе в Иллинойсе прогремел взрыв
В результате взрыва на химзаводе в городе Уокиган в округе Лейк пострадали, по меньшей мере, четыре человека.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Сорочинске годовалый ребенок получил термоожоги
Маленькая девочка получила термический ожог 2 степени. О произошедшем полицейским сообщили медики.
Обновлено в 02:44
Политика
В Раду внесли законопроект об инаугурации Зеленского
В законопроекте, внесённом сегодня на рассмотрение парламента, инаугурацию предлагается провести 19 мая 2019 года.
Обновлено вчера в 10:13
Гаджеты
Как Apple зарабатывает деньги, запугивая пользователей iPhone
Apple – не закон В марте 2019 г. в Калифорнии (США) был предложен к рассмотрению законопроект Right to Repair («Право на ремонт»), который после вступления в силу запретит крупным производителям, в том числе и Apple, принуждать пользователей ремонтировать свои гаджеты только в фирменных или авторизованных сервисных центрах.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Компания Huawei расширила присутствие в Юго-Восточной Азии
Отмечается, что ранее Huawei заключила подобные соглашения с правительствами ряда стран этого региона, включая Таиланд, Филиппины и Малайзию.
Обновлено в 01:56
Общество
Из-за циклона в Индии эвакуировали более 1 млн человек
Власти штата Орисса приняли меры к эвакуации более миллиона человек из-за надвигающегося циклона, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев
В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Политика
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» раскрыл свое отношение к дочери Алсу
Несмотря на скандал с возможной фальсификацией голосов в пользу дочери Алсу, юные артисты продолжают общение в общем чате.
Обновлено в 04:39
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Авто
На покупку иномарок в России потрачено более 500 млрд рублей
Лидирует в этом рейтинге KIA – продукция корейской марки за отчетный период обошлась россиянам в 70 млрд рублей.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков
Обновлено вчера в 18:47
Энергетика
Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу
Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Космос
Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с 2495 кг различных грузов.
Обновлено в 04:36
Экономика
Коллекторы дали советы россиянам по правильному планированию бюджета
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств дала рекомендации россиянам по планированию бюджета.
Обновлено в 05:08