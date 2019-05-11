Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего суднаГазета.Ru 07:52
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
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Реставратор назвал шансы на сохранность картин Айвазовского на дне моря нулевыми
Народные новости12:13
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