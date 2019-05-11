Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего суднаГазета.Ru 07:52

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
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Появились подробности о затонувшем корабле с картинами Айвазовского

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В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

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Опубликовано видео поиска затонувших картин Айвазовского

РИА Новости06:30

Что сохранилось на затонувшем более 100 лет назад в Крыму корабле. Видео под водой

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Стало известно, что изображено на картинах Айвазовского с найденного в Чёрном море судна

Говорит Москва07:43

Предполагаемые картины Айвазовского с затонувшего у Крыма парохода могут быть утрачены

Коммерсантъ00:39
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