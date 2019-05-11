В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего суднаГазета.Ru 07:52

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Происшествия Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.

Общество Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко «Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.

Здоровье Названы основные симптомы разрыва аорты При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Происшествия Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Казани из-за задымления Короткое замыкание электрокабеля стало причиной эвакуации гостей и персонала из гостиницы "Татарстан" в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в субботу.

Футбол Футболисты ЦСКА прибыли в Санкт-Петербург Футболисты ЦСКА успешно добрались до Санкт-Петербурга, где в рамках 28-го тура РПЛ сыграют с «Зенитом».

Авто Mulliner разработала спецверсию Bentley Bentayga для элитной рыбалки Специалисты студии Mulliner, которая занимается тюнингом автомобилей премиальной марки Bentley, подготовили элитный внедорожник Bentayga для рыбной ловли.

Происшествия В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Шоу-бизнес Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.

Армия и оружие Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.

Политика В США заявили об отсутствии стратегии по борьбе с доминированием Китая У США нет стратегии по ведению внешней политики в отношении Китая, поэтому Пекин имеет преимущества перед Вашингтоном в переговорах по торговле, считает экс-глава Центральной разведки Роберт Гейтс.

Шоу-бизнес Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.

Политика В РПЦ не считают необходимостью обязательную службу в армии Священнослужитель пояснил, что сам проходил службу в армии. Однако не считает это обязательным для всех. Его слова передает "Россия 24".

Армия и оружие Полигон Чауда в Крыму готовят для соревнований «Авиадартс» Специалисты полигонной службы ВКС РФ подготовили для всероссийских соревнований «Авиадартс» на полигоне Чауда в Крыму более 70 новых наземных целей 12 типов.

Происшествия В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.

Политика Морской трибунал заслушал дело украинских моряков В пятницу в Гамбурге прошли слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе.

Гаджеты Sony выпустит ограниченную версию PS4 к Days of Play На своей мини-конференции Playstation State of Play компания Sony представила вариант консоли с новым дизайном, который будет доступен только в течение ограниченного времени.

Авто FAW запустил продажи нового роскошного кроссовера Hongqi HS5 В январе 2018 года бренд FAW Hongqi запустил совершенно новую стратегию развития, объявив, что в ближайшее время будет создано 4 серии продуктов: L, S, H и Q. Первой моделью плана Red Flag стал кроссовер Hongqi HS5, который будет лидировать на китайском рынке роскошных внедорожников B-класса с его уникальным новаторским красным флагом.