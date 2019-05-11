Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего суднаГазета.Ru 07:52

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
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В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

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Русский художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат. Живописец Главного Морского штаба, академик и почётный член Императорской Академии художеств, почётный член Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте.
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