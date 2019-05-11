В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего суднаГазета.Ru 07:52

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Футбол Аленичев не смог сказать, насколько он виноват в вылете «Енисея» в ФНЛ Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Технологии Telegram X удален с App Store Мессенджер Telegram X перестал быть доступен для загрузки в магазине App Store. Убрали его и из поиска.

Транспорт Составлен список самых бюджетных авианаправлений на лето Специалисты сервиса Biletix проанализировали стоимость авиабилетов, забронированных на лето и составили список самых бюджетных авианаправлений для путешествий в жаркий сезон.

Политика В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге «В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».

Общество Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.

Шоу-бизнес Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.

Армия и оружие Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.

Политика В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Общество Во Франции произошли столкновения «желтых жилетов» с полицией Издание Ouest France пишет, что в городе Нант на западе Франции, где на манифестацию "жёлтых жилетов" вышло около 3 тысяч человек, произошли столкновения с силами правопорядка.

Происшествия Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.

Футбол «Шахтёр» разобрался с «Александрией», сделав шаг к чемпионству Голы Давида Хочолавы и Жуниора Мораеса позволили "горнякам" обыграть "Александрию" со счетом 2:1, все мячи были забиты после розыгрышей угловых.

Общество «Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.

Общество Мэр Лондона пожаловался на сотни угроз в свой адрес Лондонский мэр Садик Хан рассказал об угрозах, поступающих в его адрес.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Космос Таинственные планеты представляют собой водные миры Новое исследование предполагает, что существует порядка 1000 подтвержденных водных миров.

Происшествия В Москве нашли мертвым помощника прокурора Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».

Футбол Бэйл не попал в заявку на матч с «Реал Сосьедадом» "Реал" опубликовал список из 19 футболистов, которые могут сыграть в воскресном матче Ла Лиги против "Реал Сосьедада".

Политика В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.

Политика Порошенко уволил замглавы своей администрации Украинский лидер Пётр Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова.

Происшествия В Мексике прогремел взрыв на рынке пиротехники Мощный взрыв прогремел в субботу на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек.

Происшествия Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.

Политика В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой» Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.