Политика

В Крыму предостерегли Киев от игры в антироссийские санкцииИзвестия 01:21

Властям Украины следует перестать «играться» с антироссийскими санкциями, чтобы избежать печальных последствий для своей страны, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара в четверг, 25 июля.
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с чего всё началось

В Крыму призвали Киев не играться с санкциями

- РИА Новости.
РИА Новости01:14

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В Крыму призвали Киев прекратить играть в санкции

Аргументы и Факты03:49

Крым призвал Зеленского не играться с санкциями

Газета.Ru03:20

«Экономика Украины рухнет»: В Крыму предупредили Зеленского, чем закончатся «игры» против России

Царьград03:07

В Крыму посоветовали Киеву отменить антироссийские санкции

Московский Комсомолец01:48

В Крыму призвали Киев не играться в санкционную политику

ФАН01:48

В Симферополе призвали Киев не играть с санкциями

Вечерний курьер01:42

В Крыму предостерегли Киев от игры в антироссийские санкции

Известия01:21
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 03:55, Вашингтон
Общество

В Минтруде предложили сделать бессрочным материнский капитал

Программу по предоставлению материнского капитала, которую предлагалось продлить до 2025 года, необходимо сделать бессрочной.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

На Кубани отец посадил на цепь 10-летнего сына

Обновлено 23 июля в 01:51
Происшествия

Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать

Житель Красноярска подозревается в убийстве жены из ревности, которое ему удавалось скрывать в течение года, а также убийстве матери, которую он расчленил и спрятал в морозильной камере холодильника, сообщили журналистам в СУСК региона.
Обновлено в 03:30
Недвижимость

ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей

Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

В Сочи после сильных ливней сошел сель

В Лазаревском были подтоплены несколько улиц, к утру вода ушла. В Барановском сельском округе сошел сель по ручью Безымянный.
Обновлено в 02:16
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Экономика

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия

В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Анкаре

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский дипломат был ранен в Анкаре психически неуравновешенным мужчиной, когда вместе с ребёнком возвращался домой.
Обновлено вчера в 15:31
Политика

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным праздником.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят

Обновлено в 03:15
Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29

"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

Обновлено вчера в 19:39
Футбол

Заболотный забил свой первый гол за «Зенит-2»

Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски

Обновлено вчера в 16:02
Политика

Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании

Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
Обновлено вчера в 16:32
Футбол

Жоржинью: «Сарри не был моим другом»

В прошлом сезоне Жоржинью провел 37 матчей в АПЛ и забил два гола. Читайте также: Сарри хочет, чтобы Жоржинью играл в «Ювентусе»
Обновлено в 02:29
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3

Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 13:19
Экономика

«Дочки» «Газпрома» продают почти 3% акций материнской компании

Две дочерние структуры «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций «Газпрома», говорится в сообщении материнской компании.
Обновлено в 03:25
Происшествия

5 человек стали жертвами взрыва автобуса в Афганистане

Автобус взорвался в четверг утром. В результате инцидента погибли по меньшей мере 5 человек, еще 10 пассажиров пострадали от ранений.
Обновлено в 00:53
Политика

Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина

Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Общество

Опрос показал отношение россиян к ответственности за события в стране

По данным исследования, растет численность россиян, не считающих, что человек должен разделять ответственность за политику своей страны в прошлом: в июле 2008 года такую позицию занимали 50% опрошенных, в настоящее время - 57% респондентов.
Обновлено в 00:08
Общество

Омский суд запретил эксплуатацию аэродрома имени Летова

Обновлено в 02:57
Происшествия

Глава пермского УФССП задержан за взятки

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан.
Обновлено в 02:51
Экономика

Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян

Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Космос

Землеподобная планета уронила Уран ударом под острым углом

Крупнейшая из нептунианских лун, Тритон, вообще вращается вокруг него в направлении, противоположном направлению вращения планеты.
Обновлено вчера в 12:31
Общество

В Сибири полыхает уже более двух миллионов гектаров леса

Обновлено вчера в 23:10
Общество

Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд

Обновлено в 03:29
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