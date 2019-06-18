Политика

В Крыму предложили темы для первой встречи Путина и ЗеленскогоРоссийская газета 06:02

Первую встречу нового главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина необходимо начать с обсуждения деблокады полуострова и недопустимости провокаций в отношении российских граждан. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.
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РИА Новости06:38

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Lenta.ru01:29
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Мобильные операторы запустили проекты по поиску пропавших людей

Представитель оператора добавил, что за время пилотного проекта – с марта 2019 года – «Мегафон» провел 60 рассылок, после все пропавшие были найдены.
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Движение в центре Москвы ограничат ночью 20 июня из-за выпускного бала

Проезд машин по улице Ильинка, Москворецкой улице, Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту и улице Варварка перекроют в ночь на 21 июня из-за бала "Выпускник".
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Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замначальника СвЖД Алексея Кочнева. Его подозревают в получении взятки автомобилем.
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Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
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Обновлено в 06:24
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Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
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Xiaomi представила в России смарт-телевизоры

Xiaomi представила в России три смарт-телевизора, смартфон, наушники и браслет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
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В Кремле отметили схожесть позиций Зеленского и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле склонны согласиться с мнением, что позиции украинского лидера Владимира Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко похожи.
Обновлено в 05:35
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
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Футбол

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
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Эксперт из Казахстана Батыржан Тютеев запустил робота (программу) на платформе Telegram, который позволяет пользователям выяснить, присутствует ли их пароль в базах утечек данных.
Обновлено в 04:30
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Минздрав Кубани объяснил распространенность онкозаболеваний в регионе

Большое число онкозаболеваний в Краснодарском крае объясняется высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР

Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 10:15
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Пугачева выступила с обращением к Галкину

Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА.
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Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Авто

Объявлены российские цены на новый Subaru Outback 2019

Стремясь удовлетворить любой, даже самый взыскательный запрос покупателей, в Subaru добавили Outback 2019 два новых цвета кузова: темно-серый металлик (Magnetite Gray Metallic) и серо-синий металлик (Storm Gray Metallic), каждый из которых делает автомобиль еще эффектнее.
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Ученые обратили внимание на эволюцию собачьих глаз

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В списке артистов мероприятия была и рэперша Карди Би. Исполнительница вышла на сцену в разноцветном комбинезоне, который облегал все тело.
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«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

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Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»

Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
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Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, устанавливающий специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности.
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Бюджетный смартфон Redmi 7A появится на европейском рынке

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Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности.
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Окружной суд Хельсинки (Финляндия) обязал крупнейшего финского производителя молочных продуктов Valio выплатить компенсации другим предприятиям отрасли — Maitokolmio и Maitomaa — в общем объеме €8 млн.
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В Москве избили директора Фонда кино

Обновлено вчера в 18:08
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