Политика
В Крыму предложили темы для первой встречи Путина и ЗеленскогоРоссийская газета 06:02
Первую встречу нового главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина необходимо начать с обсуждения деблокады полуострова и недопустимости провокаций в отношении российских граждан. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.
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Технологии
Мобильные операторы запустили проекты по поиску пропавших людей
Представитель оператора добавил, что за время пилотного проекта – с марта 2019 года – «Мегафон» провел 60 рассылок, после все пропавшие были найдены.
Обновлено в 06:05
Транспорт
Движение в центре Москвы ограничат ночью 20 июня из-за выпускного бала
Проезд машин по улице Ильинка, Москворецкой улице, Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту и улице Варварка перекроют в ночь на 21 июня из-за бала "Выпускник".
Обновлено в 02:38
Политика
Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД
Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:59
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Происшествия
На бывшего замглавы СвЖД завели уголовное дело о взятке
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замначальника СвЖД Алексея Кочнева. Его подозревают в получении взятки автомобилем.
Обновлено в 06:00
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Экономика
Песков счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
Обновлено в 05:47
Гаджеты
Xiaomi представила в России смарт-телевизоры
Xiaomi представила в России три смарт-телевизора, смартфон, наушники и браслет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Политика
В Кремле отметили схожесть позиций Зеленского и Порошенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле склонны согласиться с мнением, что позиции украинского лидера Владимира Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко похожи.
Обновлено в 05:35
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Интернет
В Telegram запущен бот для поиска украденных паролей
Эксперт из Казахстана Батыржан Тютеев запустил робота (программу) на платформе Telegram, который позволяет пользователям выяснить, присутствует ли их пароль в базах утечек данных.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Минздрав Кубани объяснил распространенность онкозаболеваний в регионе
Большое число онкозаболеваний в Краснодарском крае объясняется высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР
Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 10:15
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Авто
Объявлены российские цены на новый Subaru Outback 2019
Стремясь удовлетворить любой, даже самый взыскательный запрос покупателей, в Subaru добавили Outback 2019 два новых цвета кузова: темно-серый металлик (Magnetite Gray Metallic) и серо-синий металлик (Storm Gray Metallic), каждый из которых делает автомобиль еще эффектнее.
Обновлено в 06:00
Наука
Ученые обратили внимание на эволюцию собачьих глаз
Обновлено вчера в 15:37
Музыка
Костюм Карди Би треснул во время выступления
В списке артистов мероприятия была и рэперша Карди Би. Исполнительница вышла на сцену в разноцветном комбинезоне, который облегал все тело.
Обновлено вчера в 13:04
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Обновлено вчера в 17:47
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено вчера в 05:56
Общество
Госдума приняла закон о правовом статусе паломника
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, устанавливающий специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности.
Обновлено в 05:59
Гаджеты
Бюджетный смартфон Redmi 7A появится на европейском рынке
В конце мая уже был представлен смартфон Redmi 7A.
Обновлено в 06:41
Космос
Россия представила на авиасалоне в Ле-Бурже концепцию лунной программы
Обновлено вчера в 06:30
Общество
МЭР предложило изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности.
Обновлено в 01:50
Экономика
Valio заплатит €8 млн за нарушение правил конкуренции
Окружной суд Хельсинки (Финляндия) обязал крупнейшего финского производителя молочных продуктов Valio выплатить компенсации другим предприятиям отрасли — Maitokolmio и Maitomaa — в общем объеме €8 млн.
Обновлено в 06:24
Общество
МЧС предупреждает петербуржцев о штормовом ветре во вторник
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Обновлено вчера в 18:08