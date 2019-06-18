В Крыму предложили темы для первой встречи Путина и ЗеленскогоРоссийская газета 06:02

Первую встречу нового главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина необходимо начать с обсуждения деблокады полуострова и недопустимости провокаций в отношении российских граждан. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

В Крыму предложили темы для первой встречи Путина и Зеленского

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