Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Крыму. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулев.

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