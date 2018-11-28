Армия и оружие
Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Крыму. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулев.
Телеканал 360°05:15
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия усиливает ПВО Крыма еще одним ракетно-зенитным дивизионом С-400 «Триумф»
Эхо Москвывчера в 02:00
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Армия и оружие
Четвертый дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Постпред Сирии при ООН заявил о несоблюдении обязательств по Идлибу
По словам Башара Джаафари, в провинции продолжаются вылазки групп террористов Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что обязательства по Идлибу не соблюдаются.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
СБУ заявила о перехвате разговоров российских летчиков над Черным морем
Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко ранее заявлял, что корабли были атакованы не только с российских военных судов, но и при помощи авиации, в частности истребителем Су-30, который выпустил по ним две ракеты.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
В НАТО напомнили Порошенко о присутствии сил альянса в Черном море
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Шойгу пообещал сделать все, чтобы военную историю России помнили вечно
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Саудовская Аравия закупит у США комплексы ПРО на 15 млрд долларов
Саудовская Аравия и США подписали межправительственное соглашение о покупке американской системы противоракетной обороны THAAD на сумму в 15 миллиардов долларов.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Три корабля с «Калибрами» до конца года войдут в состав ВМФ России
До конца этого года три корабля, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», войдут в состав ВМФ России.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Пакистан впервые показал новую отечественную БМП Viper
Новая боевая машина создана пакистанской компанией Heavy Industries Texila на основе бронетранспортера Talha, в свою очередь являющегося лицензионной копией американского бронетранспортера М113, уже длительное время выпускаемого в Пакистане.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Пентагон закупил 100 тысяч шлемов дополненной реальности у Microsoft
Контракт на покупку Пентагоном 100 тысяч шлемов, оборудованных очками дополненной реальности, у компании Microsoft опубликован 28 ноября на федеральном сайте госзакупок США.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
РФ передала США новые данные по американским потерям во Второй мировой
Москва передала американским партнерам новые данные о потерях США во Второй мировой войне.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Военнослужащие ЦВО примут участие в четырех международных учениях
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Япония перенесёт учения самолётов ВВС США на необитаемый остров
Властями Японии было принято решение перенести учения американских самолетов, в ходе которых отрабатываются взлет и посадка истребителей на палубу, с авианосцев ВМС США на необитаемый остров.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
НАТО проводит в Эстонии крупные киберучения
НАТО проводит киберучения в Эстонии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию пресс-службы альянса.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Киев активизировал ремонт военных самолетов, заявили в ЛНР
Киев занялся подготовкой боевых самолетов в связи с введением военного положения в ряде областей Украины, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
В Херсонской области запретят торговлю алкоголем у частей ВСУ
Возле подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области запретят продажу алкоголя в связи с введением военного положения.
Обновлено в 09:44