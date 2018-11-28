Армия и оружие

Защиту Крыма усилили четвертым дивизионом С‐400
Телеканал 360°
05:15

Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Крыму. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулев.
Телеканал 360°05:15

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Защиту Крыма усилили четвертым дивизионом С‐400

Телеканал 360°05:15

В Крыму появится четвёртый дивизион С-400

RT на русскомвчера в 08:11

На боевое дежурство в Крыму заступит новый дивизион ЗРК С-400

РБКвчера в 02:45

Четвертый дивизион С-400 заступит на дежурство в Крыму

Коммерсантъвчера в 02:10

Россия усиливает ПВО Крыма еще одним ракетно-зенитным дивизионом С-400 «Триумф»

Эхо Москвывчера в 02:00

Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года

РИА Новостивчера в 01:37

Россия усилит ПВО Крыма четвертым дивизионом С-400

Интерфаксвчера в 01:35
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Армия и оружие

Четвертый дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

Обновлено в 09:37
Армия и оружие

Постпред Сирии при ООН заявил о несоблюдении обязательств по Идлибу

По словам Башара Джаафари, в провинции продолжаются вылазки групп террористов Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что обязательства по Идлибу не соблюдаются.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

СБУ заявила о перехвате разговоров российских летчиков над Черным морем

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко ранее заявлял, что корабли были атакованы не только с российских военных судов, но и при помощи авиации, в частности истребителем Су-30, который выпустил по ним две ракеты.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

В НАТО напомнили Порошенко о присутствии сил альянса в Черном море

Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Шойгу пообещал сделать все, чтобы военную историю России помнили вечно

Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Саудовская Аравия закупит у США комплексы ПРО на 15 млрд долларов

Саудовская Аравия и США подписали межправительственное соглашение о покупке американской системы противоракетной обороны THAAD на сумму в 15 миллиардов долларов.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Три корабля с «Калибрами» до конца года войдут в состав ВМФ России

До конца этого года три корабля, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», войдут в состав ВМФ России.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие

Пакистан впервые показал новую отечественную БМП Viper

Новая боевая машина создана пакистанской компанией Heavy Industries Texila на основе бронетранспортера Talha, в свою очередь являющегося лицензионной копией американского бронетранспортера М113, уже длительное время выпускаемого в Пакистане.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Пентагон закупил 100 тысяч шлемов дополненной реальности у Microsoft

Контракт на покупку Пентагоном 100 тысяч шлемов, оборудованных очками дополненной реальности, у компании Microsoft опубликован 28 ноября на федеральном сайте госзакупок США.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

РФ передала США новые данные по американским потерям во Второй мировой

Москва передала американским партнерам новые данные о потерях США во Второй мировой войне.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие

Военнослужащие ЦВО примут участие в четырех международных учениях

Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Япония перенесёт учения самолётов ВВС США на необитаемый остров

Властями Японии было принято решение перенести учения американских самолетов, в ходе которых отрабатываются взлет и посадка истребителей на палубу, с авианосцев ВМС США на необитаемый остров.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

НАТО проводит в Эстонии крупные киберучения

НАТО проводит киберучения в Эстонии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию пресс-службы альянса.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие

Киев активизировал ремонт военных самолетов, заявили в ЛНР

Киев занялся подготовкой боевых самолетов в связи с введением военного положения в ряде областей Украины, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

В Херсонской области запретят торговлю алкоголем у частей ВСУ

Возле подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области запретят продажу алкоголя в связи с введением военного положения.
Обновлено в 09:44
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