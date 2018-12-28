Политика
На рубеже находятся несколько сотен датчиков различного типа действия, в том числе оснащенные системами телевизионного видеонаблюдения для контроля за местностью ночью. Также на границе установили два сигнализационных комплекса с вибрационными и радиолучевыми датчиками.
РИА Новостивчера в 19:03
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с чего всё началось
На севере Крыма завершились работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ. Комплекс охранной сигнализации также ввели в эксплуатацию.РИА Новостивчера в 19:03
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Правильный ответ на угрозы: сенатор о значении нового рубежа на границе с Украиной
РИА Новости Крым04:34
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Политика
В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя
Михальченко, которого считали связанным с силовыми структурами и называли одним из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, был задержан в марте 2016 года по обвинению в контрабанде алкогольной продукции организованной группой (максимальное наказание до 12 лет лишения свободы).
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль Манбидж
"Бойцы сирийской арабской армии были введены в Манбидж в ответ на призыв населения, а также в соответствии с поставленной перед ними задачей по восстановлению государственного суверенитета над всей территорией страны", - указывается в заявлении.
Обновлено в 04:56
Хоккей
Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 02:27
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
На Сахалине идут обыски по делу «крабового короля»
Обыски проходят в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, его также называют «крабовым королем», сообщает телеканал «Россия-24».
Обновлено в 02:19
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года
Специалисты портала полагают, что в 2019 году в России продолжится рост спроса на аналитиков данных: "Их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг".
Обновлено в 02:27
Политика
Путин и Пашинян не договорились по цене на газ
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным не было найдено окончательного решения по цене на газ.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который продлевает право автомобилистов оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой, если извещение задержалось на почте.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
National Interest: британский корабль Echo в Черном море беззащитен
Попытки стран Запада «послать сигнал» России при помощи отправки в Черное море корабля британских ВМС HMS Echo выглядят смехотворно, так как данный корабль вооружен слабее, чем захваченные «российским спецназом» в Керченском проливе украинские бронекатера, пишет издание National Interest.
Обновлено в 00:27
Политика
Путин поздравил с Новым годом экс-президента Армении Кочаряна
Президент России Владимир Путин поздравил с наступающими новогодними праздниками бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 04:51
Экономика
ЦБ отозвал лицензии у пяти форекс-дилеров
ЦБ отозвал лицензии у пяти форекс-дилеров – у «Альпари форекса», «Телетрейда», «Форекс клуба», «Фикс трейда» и «Трастфорекса».
Обновлено вчера в 07:47
Политика
В Кремле рассказали о темах предновогодней встречи Путина и Лукашенко
В ходе визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву в субботу, 29 декабря, лидеры двух стран обсудят, «как быть с договором 1999-го года» о создании Союзного государства, а также финансовые запросы Минска.
Обновлено в 05:08
Общество
Путин подписал закон о штрафах за вовлечение детей в митинги
Обновлено в 03:29
Происшествия
Обыски в магазинах и на складах компании «Красное и Белое» завершены
Обновлено вчера в 03:40
Политика
«Русал» избрал нового председателя Совета директоров
В рамках процесса выхода из-под санкций США совет директоров "Русала" избрал нового председателя.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Нижнем Новгороде женщина погибла после наезда автобуса на остановку
«В результате наезда автобуса на остановку пострадали двое детей и погибла женщина», — приводит ТАСС сообщение экстренных служб.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Сети появилось видео нападения на скорую помощь в Санкт-Петербурге
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Проект «Авангард» собирались закрыть четыре года назад
Проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" могли закрыть четыре года назад, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Финляндии задержана гражданка России по запросу США
Гражданка России задержана в Финляндии по запросу Соединённых Штатов, сообщили в российском посольстве.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Президент РФ подписал закон об отмене национального роуминга
Закон об отмене национального роуминга в РФ подписал российский президент Владимир Путин, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
На Украине появится новая социальная реклама о европейских ценностях
Министерство информационной политики Украины подготовило три социальных рекламных ролика, в которых украинцам покажут, что такое Европа и европейские ценности.
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, какое оружие вермахта пойдет на ступени храма
Напомним, в минувший понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ступени главного храма Вооруженных сил России, строящегося на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке, будут отлиты из трофейного оружия вермахта.
Обновлено в 04:06
Экономика
АФК «Система» и ВТБ планируют создать фармацевтический холдинг
Пакет акций фармпредприятия «Оболенское» (OBL Pharm) приобрели АФК «Система» и ВТБ у компании Alvansa Ltd. В сделке также участвует менеджмент OBL Pharm, сообщает пресс-служба финансовой корпорации.
Обновлено в 04:44
Общество
Путин одобрил закон об ответственном обращении с животными
Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, следует из соответствующего документа на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Пассажир пытался сбежать с рейса в аэропорту Внуково
Пассажир пытался сбежать с рейса Москва — Екатеринбург в аэропорту Внуково, он был задержан пограничниками на перроне.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Зарево над Нью-Йорком вызвал взрыв, а не инопланетяне
Небо над Нью-Йорком окрасилось в ярко-бирюзовый цвет. В районе Квинс произошел взрыв на электростанции, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов
В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.
Обновлено вчера в 07:46
Общество
Компания Пригожина осталась без контракта на новогодний прием в Кремле
Компания бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд М» в 2018 году не станет организовывать новогодний прием в Кремле.
Обновлено вчера в 12:55