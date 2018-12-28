На севере Крыма завершились работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ. Комплекс охранной сигнализации также ввели в эксплуатацию.

с чего всё началось

На рубеже находятся несколько сотен датчиков различного типа действия, в том числе оснащенные системами телевизионного видеонаблюдения для контроля за местностью ночью. Также на границе установили два сигнализационных комплекса с вибрационными и радиолучевыми датчиками.

В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной

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