Политика
В Крыму построили заграждение на границе с Украиной
В Крыму построили заграждение на границе с УкраинойГазета.Ruвчера в 20:08
В пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ отчитались о завершении строительства заграждения на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей ведомства. В сообщении пресс-службы ФСБ подчеркивается, что строительство стены было "плановым".
Газета.Ruвчера в 20:08
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с чего всё началось
На севере Крыма завершились работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ. Комплекс охранной сигнализации также ввели в эксплуатацию.РИА Новостивчера в 19:03
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Преграда для нарушителей: на границе Крыма и Украины появился новый рубеж
РИА Новости Крымвчера в 14:09
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
Политика
В Крыму построили заграждение на границе с Украиной
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Роскачество назвало лучшие бренды российской красной икры
В сообщении Роскачества, поступившем в РБК, указывается, что эксперты изучили 29 торговых марок российской икры лососевых рыб в ценовом диапазоне от 230 до 750 руб. за 100 г. Проверив их на наличие вредных веществ, красителей и консервантов, а также на вкус, запах и цвет, они определили десять марок, которые набрали наивысшее количество баллов.
Обновлено в 00:00
Политика
«Русал» избрал нового председателя Совета директоров
Крупнейший в мире производитель алюминия - российская компания "Русал" - избрала нового председателя Совета директоров.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
В Нижнем Новгороде автобус въехал в остановку
В Нижнем Новгороде автобус въехал в остановку. В результате ДТП погибла женщина.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Военный журналист указал на особенность конструкции «Авангарда»
Военный редактор Aviation Week Стив Тримбл обратил внимание, что у российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард" многоблочная головная часть.
Обновлено вчера в 21:28
Хоккей
Умер двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин
Обновлено в 03:09
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года
Обновлено в 02:27
Общество
Путин подписал закон о штрафах за вовлечение детей в митинги
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий административном наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Власти Нью-Йорка объяснили свечение над городом взрывом трансформатора
Власти Нью-Йорка объяснили причину странного голубого свечения в небе над городом: это не инопланетяне - на одной из электростанций взорвался трансформатор.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который продлевает право автомобилистов оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой, если извещение задержалось на почте.
Обновлено в 02:05
Политика
На Украине появится социальная реклама о европейских ценностях
Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, которые рассказывают, что такое Европа и европейские ценности.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
В Сети появилось видео нападения на скорую помощь в Санкт-Петербурге
Рано утром 28 декабря на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге неизвестный напал на врача скорой помощи.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Финляндии задержана гражданка России по запросу США
Гражданка России задержана в Финляндии по запросу Соединённых Штатов, сообщили в российском посольстве.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг
Закон об отмене платы за национальный роуминг подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 00:47
Политика
Второй блок Таврической ТЭС заработал на полную мощность
Второй блок Таврической теплоэлектростанции (ТЭС) заработал в полную силу заявляет пресс-служба «Ростеха», 27 декабря передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски
Обновлено 26 декабря в 13:48
Футбол
Гендиректор «Анжи» покинул свой пост
Олег Флегонтов ушел с поста генерального директора махачкалинского "Анжи", передает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В ДТП в Алтайском крае пострадали 10 человек
Травмы получили 10 из них, включая восемь детей, жертв нет. Минздрав региона сообщил, что на месте ЧП вели работу пять бригад скорой.
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие
National Interest высмеял военные «сигналы» Запада в адрес России
Обновлено в 03:05
Общество
Счетная палата выявила неэффективное регулирование рынка алкоголя
По данным контрольного ведомства, Росалкогольрегулирование в 2016-2018 годах получило из федерального бюджета 5,8 миллиарда рублей в рамках реализации государственной программы регулирования алкогольного рынка.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов
В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.
Обновлено вчера в 07:46
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено вчера в 09:58
Экономика
Эксперты назвали биткойн самым провальным вложением 2018 года
Эксперты назвали покупку криптовалюты биткойн самым провальным вложением по итогам 2018 года, а самым прибыльным - инвестиции в палладий.
Обновлено в 03:04
Технологии
В ряде штатов США произошло массовое отключение интернета
В ряде штатов США произошло массовое отключение интернета и телефонной связи, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:32
Общество
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено вчера в 09:53
Хоккей
Молодые российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира
Обновлено в 02:21
Политика
Путин запретил производство и оборот порошкового алкоголя
Российский лидер Владимир Путин запретил производство и оборот порошкового (сухого) алкоголя на территории страны.
Обновлено в 02:32
Экономика
ЦБ предупредил о возможном росте инфляции до 5,5% в начале 2019 года
Инфляция в России уже в начале 2019 года из-за повышения НДС может достичь 5,5%, говорится в комментарии ЦБ РФ по инфляционным ожиданиям.
Обновлено в 03:06
Общество
Продажи алкоголя перед Новым годом в России выросли на треть
В розничных магазинах продажи алкоголя за последние две недели в преддверии Нового года выросли на 34%.
Обновлено в 02:36
Кино
Скончался актер из «Славных парней» Фрэнк Адонис
Обновлено в 02:48