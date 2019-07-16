Политика
В Крыму понадеялись на возвращение скифского золотаИзвестия 02:05
Музеи Крыма ждут справедливого решения апелляционного суда в Амстердаме, который решит вопрос принадлежности коллекции скифского золота, на которое претендует Россия и Украина. Об этом во вторник, 16 июля, пишет ТАСС. Отмечается, что артефакты были найдены на полуострове.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:17, Вашингтон
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Авто
Эксперты не ожидают роста авторынка после возобновления господдержки
Как говорит генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин, программы господдержки – это краткосрочные программы стимулирования авторынка, а для глобального восстановления спроса нужны программы комплексной поддержки уровня благосостояния населения и крупные проекты федерального масштаба.
Обновлено в 02:49
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
США предложат России новый договор по ядерному оружию
Обновлено вчера в 19:34
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина
Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Политика
Британия отказалась отдавать Ассанжа на смертную казнь
Британские власти приняли решение не высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где ему будет грозить смертная казнь.
Обновлено в 00:54
Наука
Для лечения рака молочной железы предложен метод замораживания клеток
Обновлено вчера в 17:11
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
Обновлено в 01:00
Общество
В Прикамье выпал град размером с куриное яйцо
Накануне, 15 июля, в Прикамье выпал град размером с куриное яйцо.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
На российском пляже найдены тела семерых человек
Обновлено в 01:32
ЖКХ
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Ранее ведомство сообщило, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
Обновлено в 01:24
Экономика
Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии
Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Мэр Тбилиси отреагировал на слова Путина об истории Грузии
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что президент России Владимир Путин предоставил населению «неверную информацию», рассказывая о взаимоотношениях Грузии с Южной Осетией и Абхазией в первые годы революции 1917 года.
Обновлено 14 июля в 13:24
Политика
Украинский депутат рассказал о российском гостеприимстве
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области
Сын одного из депутатов Кунашакского района в Челябинской области сбил насмерть двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Правительство поддержало ограничение использования вейпов и кальянов
Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий и об ограничении использования кальянов получил положительный отзыв правительства РФ.
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина родила сына
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева родила сына.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Политологи составили рейтинг глав регионов России
«Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом.
Обновлено в 00:26
Экономика
ВШЭ: потребительские настроения россиян улучшились во II квартале
Индекс потребительской уверенности (ИПУ) повысился на 1 процентный пункт (до минус 15%) во II квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 09:38