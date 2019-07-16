Музеи Крыма ждут справедливого решения апелляционного суда в Амстердаме, который решит вопрос принадлежности коллекции скифского золота, на которое претендует Россия и Украина. Об этом во вторник, 16 июля, пишет ТАСС. Отмечается, что артефакты были найдены на полуострове.

В Крыму понадеялись на возвращение скифского золота

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