В Крыму погибли двое десантниковRT на русском 03:52

Двое российских военнослужащих погибли в Крыму после неудачного десантирования, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. "Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули", - сообщили военные.

с чего всё началось

В Крыму двое десантников после прыжка с парашютом приземлились на воду и погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Инцидент произошёл 26 июня в ходе выполнения учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне Старый Крым.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Экономика Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».

Спорт МОК лишил Международную ассоциацию бокса статуса признания Международный олимпийский комитет (МОК) на 134-й сессии в Лозанне (Швейцария) утвердил лишение статуса признания Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщает ТАСС.

Футбол Жозе Моуринью прокомментировал слухи о назначении в «Ньюкасл» Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «Ньюкасла».

Футбол РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика В Госдуму внесли законопроект о статусе ополченцев Дагестана В Государственную думу внесен проект закона, приравнивающий к ветеранам боевых действий дагестанских ополченцев, воевавших против боевиков.

Политика Басилашвили резко высказался о конфликте с Грузией Народный артист СССР Олег Басилашвили резко высказался о конфликте России с Грузией. Актер сделал заявление для СМИ.

Транспорт В ГИБДД сообщили о рекорде превышения скорости на Крымском мосту Полиция зафиксировала максимальное превышение скорости движения на Крымском мосту в 243 км/ч.

Политика Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2020 года Россия до 31 декабря 2020 года продлила продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров для ЕС, США и Украины и других стран, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Энергетика Нефть растёт на ожиданиях саммита G20 Встреча состоится на саммите G20, от которой будет зависеть на сколько российская сторона будет готова сократить добычу нефти, чтобы до конца текущего года поддержать глобальный нефтяной рынок.

Экономика Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов Самая популярная криптовалюта — биткоин — впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Армия и оружие Президент Сербии заявил о сохранении страной военного нейтралитета Сербия сохранит свой военный нейтралитет, заявил 26 июня президент страны Александр Вучич в ходе российско-белорусско-сербских тактических учений.

Общество Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями» Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.

Политика Зеленский назначил «постпреда» в Крыму "Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе главы государства от 25 июня.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.

Общество Дети миллиардера Мордашова пополнили список самых богатых людей мира Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.

Экономика В Казахстане запретят выдавать кредиты бедным гражданам Президент Казахстана Жомарт-Касым Токаев поручил Нацбанку страны ввести запрет на выдачу кредитов бедным гражданам, следует из сообщения на сайте казахстанского лидера.