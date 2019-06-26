Происшествия

В Крыму погибли двое десантниковRT на русском 03:52

В Крыму двое десантников после прыжка с парашютом приземлились на воду и погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Инцидент произошёл 26 июня в ходе выполнения учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне Старый Крым.
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Двое десантников утонули в Крыму после неудачного прыжка с парашютом

Двое российских военнослужащих погибли в Крыму после неудачного десантирования, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. "Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули", - сообщили военные.
Интерфакс03:52

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Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом

РБК05:02

В Крыму двое военных погибли после прыжка с парашютом

Дождь03:48

В Крыму утонули два десантника, которые приземлились на воду с парашютами

Эхо Москвы04:02

На учениях в Крыму погибли два десантника

РИА Новости03:56

В Крыму погибли двое десантников

RT на русском03:52

Двое военных погибли при десантировании в Крыму

Газета.Ru04:16

Оба приземлившихся на воду в Крыму десантника погибли

ТАСС03:41
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Политика

Киевские власти оспорят переименование проспектов Бандеры и Шухевича

Власти Киева готовят апелляцию на решение окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявил мэр Киева Виталий Кличко 26 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 03:53
Политика

Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Политика

Савченко баллотируется в Раду от Донбасса

Обновлено в 03:15
Происшествия

МВД требует ареста предполагаемого московского серийного отравителя

Полиция возбудила семь уголовных дел в отношении предполагаемого серийного отравителя и будет добиваться его ареста.
Обновлено в 04:24
Политика

Новым заместителем генпрокурора РФ стал Дмитрий Демешин

Совет Федерации одобрил кандидатуру Дмитрия Демешина на должность заместителя генерального прокурора России.
Обновлено в 04:20
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Советский, российский режиссер, актер и сценарист Валерий Харченко умер на 82-м году жизни.
Обновлено в 03:41
Кино

Том Хиддлстон: сериал про Локи станет «новой отправной точкой»

Обновлено в 02:46
Армия и оружие

В России появится аналог американской летающей батареи АС-130

В России работают над созданием аналога американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя АС-130.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Десятая часть россиян заявила о применении против них пыток силовиков

Каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны силовиков.
Обновлено в 05:13
Политика

Депутата Госдумы не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:12
Общество

Врачи диагностировали у москвичей трудоголизм и кофеманию

У жителей столицы ярко выражены склонности к трудоголизму и кофемании.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

Александр Семчев впервые стал дедушкой

Если бы ребята общались вдвоем, может и мы потом стали бы контактировать втроем, подключили к этому моего младшего сына.
Обновлено в 00:00
Политика

Власти готовятся запретить ввоз грузинского вина

В предыдущие годы Россия уже запрещала ввоз грузинских вин и минеральной воды на несколько лет, что совпадало с кризисными периодами в отношениях двух стран в конце 2000-начале 2010-х годов.
Обновлено в 02:29
Экономика

На программу льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Обновлено в 05:19
Кино

Опубликован трейлер фильма «Война токов» с Бенедиктом Камбербэтчем

Обновлено в 04:48
Экономика

Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка

Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Технологии

Apple купила стартап Drive.ai по разработке автомобилей с автопилотами

Во вторник Apple подтвердила возникшие ранее слухи о намерениях компании купить стартап Drive.ai по разработке самоуправляемых автомобилей.
Обновлено в 03:05
Гаджеты

Создано приложение, удаляющее людей с фотографий

Разработчиками компании Do Something Good создано приложение, удаляющие лишних людей с фотографий.
Обновлено в 03:26
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца

Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Культура

Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу

Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено вчера в 14:05
Политика

Вдова Доренко жёстко ответила Соловьёву за оскорбление покойного мужа

Обновлено в 02:23
Происшествия

Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

Обновлено в 04:56
Общество

В России могут снизить возраст совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Тюменские врачи удалили у пациента опухоль весом 15 кг

Обновлено в 02:21
Космос

В ЦНИИмаш сообщили о способе оградить космонавтов от лунной пыли

Обновлено вчера в 15:34
Происшествия

В Ленобласти один рыбак зарезал другого из-за места для рыбалки

«Причиной конфликта послужило желание подозреваемого ловить рыбу в конкретном месте, напротив дома потерпевшего, с чем был категорически не согласен последний», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.
Обновлено в 04:18
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