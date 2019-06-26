Происшествия
В Крыму погибли двое десантниковRT на русском 03:52
В Крыму двое десантников после прыжка с парашютом приземлились на воду и погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Инцидент произошёл 26 июня в ходе выполнения учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне Старый Крым.
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с чего всё началось
Двое российских военнослужащих погибли в Крыму после неудачного десантирования, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. "Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули", - сообщили военные.Интерфакс03:52
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