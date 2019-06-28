с чего всё началось

Вся политика Порошенко была глупой и недальновидной. В результате он и получил на выборах свои 23%. Он делает хорошую мину при плохой игре, защищая своих ставленников… А восстановление России в ПАСЕ — это один из первых шагов по снятию санкций с нашей страны.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.

В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова

Общество Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Политика Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.

Шоу-бизнес Российская певица оказалась неспособна прожить на 100 тысяч Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина на своей странице в Instagram прокомментировала недавнее заявление о том, что она не смогла бы жить на 100 тысяч рублей в месяц.

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Происшествия В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат» Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.

Происшествия Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины.

Общество В работе «Яндекса» произошел сбой В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».

Происшествия В Новороссийске чиновница напала на журналистку Журналистка местного издания «Наша газета» Ольга Макаренко выехала в особо охраняемую природную территорию «Прилагунье», где, по данным газеты, произошел прорыв канализации.

Политика Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.

Политика Зеленский сделал Героями Украины показанных в «Чернобыле» ликвидаторов Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову.

Политика Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.

Происшествия В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.

Шоу-бизнес Климову и Месхи официально развели Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.

Политика Зеленский наградил Тымчука орденом посмертно Украинский президент Владимир Зеленский посмертно наградил орденом «За мужество» координатора группы «Информационное сопротивление» и народного депутата фракции «Народный фронт» Дмитрия Тымчука, погибшего 19 июня в Киеве.

Политика Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.

Экономика Структура Лисина продала 2,6% акций НЛМК Кипрская компания Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой выступает глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, продала 158 млн принадлежавших ей акций НЛМК, что составляет примерно 2,6% его уставного капитала.

Политика Крым подсчитал упущенную выгоду от нахождения в составе Украины Крым за все время пребывания в составе Украины только лишь экономических выгод упустил на 2,5 трлн рублей, сообщил первый вице-спикер крымского парламента, глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс в пятницу, 28 июня.

Авто Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».

Происшествия В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире» Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.

Экономика Путин подписал закон о защите прав дольщиков Владимир Путин подписал изменения в законы о долевом строительстве многоквартирных домов и о Фонде дольщиков, говорится в материалах на портале публикации правовых актов.

Общество Радий Хабиров рассказал, каким он видит современного башкира В своём выступлении Хабиров подчеркнул важность единения башкир и их уважение к культурному наследию прошлого.

Общество «Известия»: Торговые сети сворачивают развитие гипермаркетов в России Торговые сети постепенно сворачивают развитие гипермаркетов — ретейлеры сокращают площади, переходя на магазины сити-формата до 5 тыс. кв. метров.