Экономика
В Крыму планируют создать онлайн-банкKrym.News вчера в 01:19
На территории крымского полуострова планируется внедрить онлайн-банк наподобие "Тинькофф банка". Об этом заявил председатель комитета по финансовому рынку в Госдуме Анатолий Аксаков, пишет РИА Новости.
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Происшествия
На Шри-Ланке произошёл восьмой взрыв
Обновлено в 05:32
Происшествия
На МКАД перевернулась фура с цементом
Груженный цементом грузовик попал в аварию на 104-м км внешней стороны трассы. Видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 00:23
Политика
Зеленский проголосовал на выборах президента Украины
Обновлено в 04:09
Политика
Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов
«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Обновлено в 03:52
Путешествия
«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию
Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Политика
В Польше перед участками для выборов главы Украины выстроились очереди
В Варшаве перед посольством Украины выстроилась 200-метровая очередь из украинских граждан, которые хотят проголосовать во втором туре выборов президента Украины, которые проходят сегодня, 21 апреля.
Обновлено в 05:30
Политика
Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено вчера в 11:32
Спорт
Лыжник Устюгов сделал предложение лыжнице Соболевой
Российский лыжник Сергей Устюгов сделал предложение лыжнице Елене Соболевой. Пара состоит в отношениях несколько лет.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено вчера в 14:51
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Скончался «голос петербургского метрополитена» Михаил Быков
Сегодня, 21 апреля, в возрасте 73 лет умер советский и российский телеведущий, диктор Ленинградского телевидения Михаил Быков, а также «голос петербургского метрополитена».
Обновлено в 05:07
Хоккей
Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.
Обновлено в 02:30
Футбол
Фабио Паратичи: «Дибала останется в „Ювентусе“»
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи прокомментировал слухи о том, что Пауло Дибала может покинуть команду.
Обновлено в 05:21
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Политика
В Болгарии планируют выступить против антироссийских санкций в ЕП
Заместитель председателя политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева заявила, что члены партии выступят против антироссийских санкций в случае избрания в Европарламент.
Обновлено вчера в 09:27
Гаджеты
Макеты новых iPhone слили в Сеть
Обновлено в 04:16
Авто
Маленький хетчбэк от Toyota заметили в Нюрбургринге
«Заряженный» хетчбэк Toyota Yaris GRMN был замечен на Северной петле Нюрбургрингского трека.
Обновлено в 04:19
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Обновлено вчера в 09:43
Футбол
Вальверде: «Барселона» ещё не стала чемпионом, ничего не закончено
Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 33-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» отметил, что борьба за чемпионство ещё не закончена.
Обновлено в 02:37
Политика
Сайт «Миротворец» удалил из своей базы данных Елену Зеленскую
Украинский сайт "Миротворец" удалил из своей базы данных Елену Зеленскую — супругу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:05
Общество
Метеорит над Нижним Новгородом сняли на видео
В Сети появилось видео метеорита, пролетевшего в ночь на воскресенье над Нижегородской областью.
Обновлено в 05:08
Здоровье
В Иванове говорили о тесте на ВИЧ, который можно провести в домашних условиях (ФОТО)
Специалисты обсудили современные возможности диагностики ВИЧ-инфекции, как в рамках лечебных учреждений, так и в порядке самотестирования в домашних условиях из слюны.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Украинская полиция приняла более 100 сообщений о нарушениях на выборах
Полиция Украины получила уже более 100 сообщений о нарушениях в ходе второго тура президентских выборов, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 04:36
Политика
Один избирательный участок не открылся на Украине
На Украине не открылся один избирательный участок.
Обновлено в 03:12
Экономика
В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей
Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.
Обновлено в 02:39
Космос
Испытания системы для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно
Испытания переходной системы ракеты-носителя «Протон-М» для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Выводы о программе Зеленского делать рано, заявил Лавров
В интервью телеканалу "Звезда" Лавров отметил, что, по его словам, в рамках предвыборной кампании оба кандидата стараются "не привлечь избирателей какой-то конструктивной программой, а победить".
Обновлено в 04:38