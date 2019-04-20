Экономика

В Крыму планируют создать онлайн-банкKrym.News вчера в 01:19

На территории крымского полуострова планируется внедрить онлайн-банк наподобие "Тинькофф банка". Об этом заявил председатель комитета по финансовому рынку в Госдуме Анатолий Аксаков, пишет РИА Новости.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Крыму планируют создать онлайн-банк

Krym.Newsвчера в 01:19

На территории Крыма может появиться онлайн-банк

Реальное время19 апреля в 23:22

Онлайн‐банки планируют создать в Крыму

Телеканал 360°19 апреля в 22:59

В Крыму появится онлайн-банк

Вести.Ruвчера в 01:41

Онлайн-банк может появиться в Крыму

ФАН19 апреля в 21:57

Онлайн-банк скоро появится в Крыму

Политика Сегодня19 апреля в 21:52

Аксаков: В Крыму может появиться онлайн-банк

ПРАЙМ19 апреля в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
Происшествия

На Шри-Ланке произошёл восьмой взрыв

Обновлено в 05:32
Происшествия

На МКАД перевернулась фура с цементом

Груженный цементом грузовик попал в аварию на 104-м км внешней стороны трассы. Видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 00:23
Политика

Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

Обновлено в 04:09
Политика

Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов

«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Обновлено в 03:52
Путешествия

«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию

Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Политика

В Польше перед участками для выборов главы Украины выстроились очереди

В Варшаве перед посольством Украины выстроилась 200-метровая очередь из украинских граждан, которые хотят проголосовать во втором туре выборов президента Украины, которые проходят сегодня, 21 апреля.
Обновлено в 05:30
Политика

Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву

Обновлено вчера в 05:25
Происшествия

В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено вчера в 11:32
Спорт

Лыжник Устюгов сделал предложение лыжнице Соболевой

Российский лыжник Сергей Устюгов сделал предложение лыжнице Елене Соболевой. Пара состоит в отношениях несколько лет.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено вчера в 14:51
Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
Общество

Скончался «голос петербургского метрополитена» Михаил Быков

Сегодня, 21 апреля, в возрасте 73 лет умер советский и российский телеведущий, диктор Ленинградского телевидения Михаил Быков, а также «голос петербургского метрополитена».
Обновлено в 05:07
Хоккей

Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.
Обновлено в 02:30
Футбол

Фабио Паратичи: «Дибала останется в „Ювентусе“»

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи прокомментировал слухи о том, что Пауло Дибала может покинуть команду.
Обновлено в 05:21
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Политика

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Политика

В Болгарии планируют выступить против антироссийских санкций в ЕП

Заместитель председателя политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева заявила, что члены партии выступят против антироссийских санкций в случае избрания в Европарламент.
Обновлено вчера в 09:27
Гаджеты

Макеты новых iPhone слили в Сеть

Обновлено в 04:16
Авто

Маленький хетчбэк от Toyota заметили в Нюрбургринге

«Заряженный» хетчбэк Toyota Yaris GRMN был замечен на Северной петле Нюрбургрингского трека.
Обновлено в 04:19
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Обновлено вчера в 09:43
Футбол

Вальверде: «Барселона» ещё не стала чемпионом, ничего не закончено

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 33-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» отметил, что борьба за чемпионство ещё не закончена.
Обновлено в 02:37
Политика

Сайт «Миротворец» удалил из своей базы данных Елену Зеленскую

Украинский сайт "Миротворец" удалил из своей базы данных Елену Зеленскую — супругу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:05
Общество

Метеорит над Нижним Новгородом сняли на видео

В Сети появилось видео метеорита, пролетевшего в ночь на воскресенье над Нижегородской областью.
Обновлено в 05:08
Здоровье

В Иванове говорили о тесте на ВИЧ, который можно провести в домашних условиях (ФОТО)

Специалисты обсудили современные возможности диагностики ВИЧ-инфекции, как в рамках лечебных учреждений, так и в порядке самотестирования в домашних условиях из слюны.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Украинская полиция приняла более 100 сообщений о нарушениях на выборах

Полиция Украины получила уже более 100 сообщений о нарушениях в ходе второго тура президентских выборов, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 04:36
Политика

Один избирательный участок не открылся на Украине

На Украине не открылся один избирательный участок.
Обновлено в 03:12
Экономика

В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей

Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.
Обновлено в 02:39
Космос

Испытания системы для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно

Испытания переходной системы ракеты-носителя «Протон-М» для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно.
Обновлено вчера в 19:19
Политика

Выводы о программе Зеленского делать рано, заявил Лавров

В интервью телеканалу "Звезда" Лавров отметил, что, по его словам, в рамках предвыборной кампании оба кандидата стараются "не привлечь избирателей какой-то конструктивной программой, а победить".
Обновлено в 04:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анатолий Геннадьевич Аксаков
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия». Председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное