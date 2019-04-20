Экономика

В Крыму планируют создать онлайн-банкKrym.News 01:19

На территории крымского полуострова планируется внедрить онлайн-банк наподобие "Тинькофф банка". Об этом заявил председатель комитета по финансовому рынку в Госдуме Анатолий Аксаков, пишет РИА Новости.
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Онлайн-банк может появиться в Крыму

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Аксаков: В Крыму может появиться онлайн-банк

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ТАССвчера в 08:49
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Анатолий Геннадьевич Аксаков
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия». Председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку.
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