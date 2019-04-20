Экономика
В Крыму планируют создать онлайн-банкKrym.News 01:19
На территории крымского полуострова планируется внедрить онлайн-банк наподобие "Тинькофф банка". Об этом заявил председатель комитета по финансовому рынку в Госдуме Анатолий Аксаков, пишет РИА Новости.
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Экономика
Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году
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Футбол
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LADA Granta стала лидером продаж автомобилей в России
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Происшествия
Почти 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье
Не менее 289 человек потеряли имущество в результате природных пожаров в Забайкальском крае, сообщила администрация региона.
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В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.
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Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Наука
Эффективность занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
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Ученые назвали способ избежать слабоумия
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Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
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Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
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Лукашенко заявил, что видит в России оплот суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко просит отдельных политиков в России не переживать по поводу его заявлений относительно суверенитета страны, отметив роль Российской Федерации в сохранении независимости белорусского государства.
Обновлено в 06:16
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш
Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
Футбол
Бускетс: «Меня привлекает МЛС с их форматом чемпионата»
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс не исключил, что в будущем продолжит карьеру в МЛС.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 19:51
Автоспорт
Макино выиграл квалификацию в «Суперформуле», Маркелов разбил болид
В первом сегменте квалификации Маркелов разбил свой болид. Поул завоевал японский пилот TCS Nakajima Racig Тадасуке Макино.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
У будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри появилось прозвище
Наиболее вероятным именем для будущей принцессы называют имя Диана, в честь матери принца Гарри, принцессы Дианы.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Опубликовано видео пожаров в Забайкальском крае
Обновлено в 02:58
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Хоккей
ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина
Московский ЦСКА обыграл омский "Авангард" в овертайме со счетом 3:2 в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина.
Обновлено вчера в 16:18
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35