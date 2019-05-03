Политика

В Крыму ответили на заявления Зеленского об общем у России и УкраиныРБК 03:53

В России и Украине живут братские народы, которым нечего делить, заявил «РИА Новости» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что из общего у двух стран осталась только граница.
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В Крыму ответили на слова Зеленского об общем у России и Украины

РИА Новости07:58

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Газета.Ru06:11

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URA.Ru04:29

В Крыму ответили на заявления Зеленского об общем у России и Украины

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В Крыму прокомментировали слова Зеленского об общем России и Украины

Взгляд.ру03:09

В Крыму рассказали Зеленскому об общем между Украиной и Россией

RT на русском04:47
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Украинский и российский политик. Заместитель Председателя Государственного совета Республики Крым с 5 октября 2016 года. В 1996-2010 годах секретарь Крымского республиканского комитета СДПУ, с 2004 года заместитель председателя СДПУ.
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