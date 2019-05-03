Политика
В Крыму ответили на заявления Зеленского об общем у России и УкраиныРБК 03:53
В России и Украине живут братские народы, которым нечего делить, заявил «РИА Новости» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что из общего у двух стран осталась только граница.
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Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 13:04
Музыка
Власти Израиля выявили кампанию по бойкоту Евровидения в Twitter
Министерство стратегического планирования Израиля обнаружило развернутую в Twitter сеть ботов и фальшивых аккаунтов, призывающих бойкотировать музыкальный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Обновлено в 11:57
Игры
Опубликованы системные требования для RAGE 2
Bethesda опубликовала официальные системные требования для RAGE 2 на PC.
Обновлено в 03:17
Футбол
Сульшер: «Вы удивитесь, если узнаете, кто хочет присоединиться к „МЮ“»
Никто не знает, сможем ли мы оказаться в Лиге чемпионов или нет, но игроки все равно хотят присоединиться к нам.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Чемпионка Европы по художественной гимнастике сбила пешехода в Москве
Чемпионка Европы по художественной гимнастке Диана Боциева попала в ДТП в центре столицы.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела
«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Политика
Главе Конституционного суда Украины отказано в визе США
На Украине новая «зрада» от «друзей» с Запада: Соединённые Штаты Америки отказали в выдаче визы главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку.
Обновлено в 10:44
Общество
Титул «Мисс США» завоевала адвокат из Северной Каролины
Чесли Крист из Северной Каролины стала "Мисс США 2019". Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 06:55
Транспорт
Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе
Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Организаторы шествия в Петербурге пожаловались на разгон акции в СК и прокуратуру
Организаторы шествия в Петербурге пожаловались на разгон акции в СК и прокуратуру Организаторы первомайского шествия в Петербурге, которое было разогнано силовиками, пожаловались в прокуратуру и Следственный комитет, сообщила "Фонтанке" представительница "Открытой России" Наталья Грязневич.
Обновлено в 13:48
Спорт
Леонова не надела бы откровенный костюм Медведевой
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов
По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Авто
59% новых автомобилей в России покупают с «автоматом»
Обновлено в 05:50
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Космос
Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет
Обновлено 01 мая в 06:36
Хоккей
Шестеркин и Кравцов подписали контракты с «Рейнджерс»
Обновлено в 10:38
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Наука
Экологи доказали: биоразлагаемые пакеты вредят природе
Для эксперимента ученые купили пакеты из биоразлагаемого пластика в местных розничных магазинах, разрезали их на полоски размером 15 на 25 миллиметров и уложили в полиэтиленовые сетки высокой плотности с размером ячеек один миллиметр.
Обновлено в 04:47
Политика
Порошенко уволил начальника президентской охраны
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Кино
Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа
Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено в 05:14
Футбол
Луис Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»
Футболисты московского "Спартака" Луис Адриано и Сальваторе Боккетти пропустят встречу 27-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 08:00
Наука
Страусу сделали пластиковые крылья, чтобы он полетел как динозавр
Заявление было сделано руководителем проекта Цзинь-Шан Чжао и опубликовано в научном журнале PLOS Computational Biology.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Участница конкурса «Мисс Вселенная» найдена мертвой в Мехико
Позже выяснилось, что погибшая - это 31-летняя Фатимих Давила Соса, которая представляла Уругвай на международных конкурсах красоты: в 2006 году она участвовала в "Мисс Вселенная", а в 2008-м - в "Мисс Мира".
Обновлено в 13:52