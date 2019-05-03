В Крыму ответили на заявления Зеленского об общем у России и УкраиныРБК 03:53

В России и Украине живут братские народы, которым нечего делить, заявил «РИА Новости» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что из общего у двух стран осталась только граница.

В Крыму ответили на заявления Зеленского об общем у России и Украины

Общество Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».

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