с чего всё началось

На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек высказался после того, как узнал о заявлении экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, сказавшего о том, что ВСУ могут за несколько минут уничтожить Крымский мост.

В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста

Армия и оружие Американская разведка обнаружила «уязвимости» в российских С-400 Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает одной уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.

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